Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Unfall mit Fahrerflucht schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mb) Am Mittwochmorgen hat ein Autofahrer an der Kreuzung Driburger Straße Ecke Berliner Ring einen Radfahrer angefahren und anschließend Fahrerflucht begangen.

Ein 19-jähriger Radfahrer fuhr gegen 05.15 Uhr auf dem Radweg an der Driburger Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Berliner Ring musste er bei Rot warten. Als die Fußgänger/Radfahrer-Ampel auf Grün schaltete, fuhr er los. Zeitgleich bog ein parallel fahrendes Auto nach rechts ab und erfasste den Radfahrer auf dem Überweg. Der Radler stürzte und verletzte sich. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Autofahrer oder die Fahrerin weiter auf dem Berliner Ring in Richtung Benhauser Straße. Der Verletzte ging zu Fuß zu seiner Arbeitsstelle und ließ sich von einem Kollegen zur Polizei bringen. Von der Wache aus musste der 19-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Wegen der Schwere seiner Verletzungen wurde der Radler stationär aufgenommen.

Die Polizei sucht jetzt Unfallzeugen und Hinweise auf das nicht näher beschriebene flüchtige Auto. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell