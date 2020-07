Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Suche nach Unfallbeteiligten

Dahn (ots)

Am 03.07.2020 gegen 17:10 Uhr befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem silberfarbenen VW Polo die Schulstraße in Richtung Erfweiler. In Höhe der Sparkasse streifte sie mit ihrem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw an dessen Außenspiegel. Sie wendete bei nächstmöglicher Gelegenheit und fuhr zum Unfallort zurück. Der geparkte Pkw war jedoch nicht mehr vor Ort, weshalb die Fahrerin anschließend zur Polizeidienststelle kam. Ob an dem geparkten Fahrzeug überhaupt ein Schaden entstand, ist bislang unklar. Der Beteiligte bzw. weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich an die Polizei Dahn unter Tel. 06391-9160 zu wenden. (pidn)

