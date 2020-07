Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Zweibrücken (ots)

Zeit: 20.06.2020 - 03.07.2020, 12:00 Uhr Ort: Zweibrücken/Rimschweiler, Vogesenstraße SV: Unbekannte gelangten, im oben genannten Zeitraum, über eine Terrasse und ein Dach im rückwärtigen Bereich der Gaststätte ''Zur Post'' in Rimschweiler, zu einem dort befindlichen Fenster. Mittels Hebelwerkzeug wurde anschließend, mit negativem Ergebnis, versucht dieses aufzuhebeln. Am Fenster entstand leichter Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. | pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell