Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geschwindigkeitskontrollen

Zweibrücken (ots)

Zeit: bereits am 02.07.2020, 10:00 - 14:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Oselbachstraße/Rosengartenstraße SV: Bei Laserkontrollen, im o. g. Zeitraum, wurde die Geschwindigkeit von ca. 70 Fahrzeugen, in der Oselbachstraße (beide Richtungen) und der Rosengartenstraße gemessen. Bei beiden Messstellen handelte es sich um 30er Zonen. Es wurden insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet. Der schnellste Fahrzeuglenker wurde mit einer Geschwindigkeit von 54km/h netto gemessen. Ihm drohen 80 Euro Geldbuße und ein Punkt in Flensburg. | pizw

