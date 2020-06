Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

POL-SH-AFB: Presseeinladung - Ernennung zu Polizeobermeistern auf Gut Hasselburg unter Corona-Bedingungen

Eutin (ots)

Zum Ende ihrer Ausbildungszeit werden 35 junge Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte zur Polizeiobermeisterin bzw. zum Polizeiobermeister befördert. Die Ehrung der Jahrgangsbesten wird im Beisein der Ministerin für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung, Frau Dr. Sabine Sütterlin-Waack, dem Landespolizeidirektor Michael Wilksen und dem stellvertretenden Behördenleiter der Polizeidirektion für Aus-und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei, Ralph Garschke vorgenommen. Auch ein Rückblick auf die vergangenen zweieinhalb Jahre Ausbildungszeit durch einen Auszubildenden darf nicht fehlen. Die Veranstaltung beginnt am 26. Juni 2020 um 11.00 Uhr in der Kulturscheune Gut Hasselburg, Allee 4, 23730 Altenkrempe. Einlass ist ab 10.30 Uhr. Die Damen und Herren Medienvertreter sind zur Teilnahme an dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter den u. a. Kontaktdaten bis zum 26.06.2020, 08.00 Uhr, wird gebeten. Beachten Sie bitte, dass diese Veranstaltung unter besonderen Hygienebestimmungen stattfinden muss. Nur symptomfreie Personen sind zur Teilnahme zugelassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die

Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein

Pressestelle

Tina Hamer / Lars Reimer

Telefon: +49 4521 81 -215 oder -218

E-Mail: sb11.eutin.pdafb@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein, übermittelt durch news aktuell