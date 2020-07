Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (256/2020) Mit Schusswaffe gedroht - Tankstelle in Duderstadt überfallen, Mitarbeiter unverletzt, Täter auf der Flucht, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Duderstadt, Charlottenburger Straße Mittwoch, 15. Juli 2020, gegen 21.20 Uhr

DUDERSTADT (jk) - Ein unbekannter Räuber hat am Mittwochabend (15.07.20) in Duderstadt (Landkreis Göttingen) eine Tankstelle an der Charlottenburger Straße überfallen. Nach ersten Informationen betrat der ca. 20 Jahre alte, ca. 170 bis 175 cm große Mann gegen 21.20 Uhr den Verkaufsraum, bedrohte den hinter dem Tresen stehenden Mitarbeiter mit einer Schusswaffe und zwang ihn zur Herausgabe von rund 1.000 Euro Bargeld. Mit der Beute floh der Täter anschließend zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine nach ihm eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Im Zusammenhang mit dem Überfall hat es am Donnerstagmorgen (16.07.20) in einem Duderstädter Ortsteil zunächst die Überprüfung eines mutmaßlich Tatverdächtigen gegeben. Der Verdacht bestätigte sich allerdings nicht. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Göttingen, Telefon 0551/491-2115.

