Polizeiinspektion Stralsund

POL-HST: Kriminalpolizei sucht Zeugen zu Diebstahl von Baumaschinen

Prora/Tribsees (ots)

Von zwei Baustellen in Prora auf der Insel Rügen und in Tribsees sind in den letzten Tagen Baumaschinen gestohlen worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem/den bislang unbekannten Tatverdächtigen aufgenommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

So wurde der Polizei in Sassnitz der Diebstahl einer Minibaggerschaufel von einer Baustelle in Prora angezeigt. Der oder die Unbekannten entwendeten die zirka 40 cm breite und etwa 30 kg schwere Schaufel vom Hersteller Catarpillar im Zeitraum vom 29.04.2020, 16:00 bis zum Tag darauf, 07:00 Uhr. Auf der Baustelle Höhe des Museums im Block IV werden zurzeit Arbeiten zur Herstellung von Parkplatzflächen durchgeführt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

In Tribsees entwendeten der oder die Tatverdächtigen eine Vibrationsplatte (Farbe gelb/rot) und einen Vibrationsstampfer (Farbe gelb) vom Hersteller Zeppelin von einer Baustelle in der Karl-Marx-Straße. Der/die Gesuchten verschafften sich offenbar im Zeitraum vom 30.04.2020, 16:00 Uhr bis zum 02.05.2020, 08:00 Uhr unbefugt Zutritt. Die Polizei in Grimmen geht derzeit von einem entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro aus.

In beiden Fällen wurden die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei aufgenommen. Diese erhofft sich nun Hinweise von Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben oder Angaben zu möglichen Tatverdächtigen bzw. zu Fahrzeugen geben können. Wer sachdienliche Informationen geben kann, wird gebeten, sich an die Polizei in Sassnitz (Tel. 038392/3070) oder die Polizei in Grimmen (Tel. 038326/570) bzw. an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell