Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (258/2020) Unbekannte beschädigen E-Bike Ladesäule in Hann. Münden - Vermutlich mehrere tausend Euro Schaden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße/Ecke Dielengraben Donnerstag, 16. Juli 2020, gegen 08.00 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte eine E-Bike Ladesäule erheblich beschädigt. Die Täter rissen u. a. einige der Türen aus ihrer Verankerung. Der verursachte Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Euro. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen (16.07.20) gegen 08.00 Uhr entdeckt. Wann sie begangen wurde, steht noch nicht fest. Die Station hat ihren Standort an der Ecke Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße/Dielengraben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

