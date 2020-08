Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Lehen: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung eines Schaufensters Metzgerei

Freiburg (ots)

In der Nacht von Samstag den 29.08.2020 auf Sonntag den 30.08.2020 kam es im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 11:30 zu einer Sachbeschädigung in einer Metzgerei in Freiburg-Lehen in der Breisacher Straße. Bislang Unbekannte Täter zerstörten eine Scheibe im Eingangsbereich, indem sie augenscheinlich einen Stein gegen die Scheibe geworfen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bittet diese sich unter Tel: 0761-8824221 zu melden.

