POL-RT: Verkehrsunfälle; Brände; Exhibitionist aufgetreten; Einbruch; Mehrere Fahrzeuge beschädigt; Abgestürzt und schwer verletzt;

Metzingen (RT): Unfälle verursacht und davongefahren

Wegen Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt das Polizeirevier Metzingen gegen einen 35-jährigen Autofahrer, der im Verdacht steht, am Donnerstagabend innerhalb kurzer Zeit gleich zwei Verkehrsunfälle verursacht zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der Mann kurz nach 19 Uhr mit einem Ford Fiesta zunächst ins Heck einer A-Klasse, deren 59 Jahre alter Fahrer an der Essensausgabe eines Schnellrestaurants in der Ulmer Straße wartete. Nach einem kurzen Gespräch setzte der 35-Jährige seine Fahrt jedoch fort. Rund 20 Minuten später kollidierte er mit seinem Wagen auf der Reutlinger Straße mit dem Heck eines Audi, der verkehrsbedingt an der Ampel am Lindenplatz stand. Während der 60-jährige Audi-Lenker zur Seite fuhr und wartete, entfernte sich der Tatverdächtige mit seinem Fahrzeug in Richtung Bahnhof. Er konnte jedoch von den verständigten Polizeibeamten in der Ulmer Straße angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest des Mannes ergab einen Wert von annähernd einem Promille, weshalb ihm in der Folge eine Blutprobe entnommen wurde. Wie sich herausstellte ist der 35-Jährige zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An der A-Klasse und dem Audi war jeweils ein Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro entstanden. (mr)

Münsingen (RT): Beträchtlicher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 19.000 Euro ist am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Dottingen entstanden. Kurz nach 11.30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Ford Fiesta den Friedhofsweg in Richtung Reutlinger Straße. Beim anschließenden Abbiegen nach links in Richtung Münsingen missachtete sie die Vorfahrt eines Renault Megane, dessen 53 Jahre alte Fahrerin ortseinwärts unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision im Einmündungsbereich wurde der Renault so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (mr)

Bad Urach (RT): Straßenlaterne angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Den Fahrer eines Lkw, der am Donnerstagvormittag eine Straßenlaterne in der Burgstraße stark beschädigt hat, sucht das Polizeirevier Metzingen. Der Lkw ohne Anhänger befuhr gegen 11.50 Uhr die Burgstraße in Fahrtrichtung Münsingen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen eine Straßenlaterne, die in der Folge abknickte und zum Teil in die Fahrbahn ragte. Ohne anzuhalten, fuhr der Unfallverursacher anschließend wieder auf die Fahrbahn und verließ die Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu dem Lkw machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 zu melden. (sm)

Esslingen (ES): Brand in Mehrfamilienhaus

Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am frühen Freitagmorgen zum Brand eines Wohnhauses in der Vogelsangstraße ausgerückt. Gegen 3.30 Uhr wurde der Rettungsleitstelle das Feuer in dem Mehrfamilienhaus, das als Anschlussunterbringung für Flüchtlinge dient, gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der Dachstuhl des Gebäudes komplett in Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer in einer Küche im zweiten Obergeschoss des Gebäudes aus und griff auf das Dachgeschoss über. Neun Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in dem Haus aufhielten, konnten das Gebäude verlassen oder von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden, wo sie vom Rettungsdienst untersucht und versorgt wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren die Personen unverletzt, eine Bewohnerin wurde aufgrund gesundheitlicher Probleme vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die mit mehreren Abteilungen und einem Drehleiterfahrzeug ausgerückte Feuerwehr war über mehrere Stunden im Einsatz. Das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, an dem ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro entstand, ist derzeit nicht bewohnbar. Durch die Stadt Esslingen wurden die Bewohner anderweitig untergebracht. Vier Personen, die den Anweisungen, das Gebäude nicht zu betreten, nicht nachkommen wollten und Platzverweise nicht befolgten, musste die Polizei vorübergehend in Gewahrsam nehmen. Während der Löscharbeiten waren die Neckarstraße sowie die Bushaltestelle Pliensauturm gesperrt. Das Polizeirevier Esslingen hat gemeinsam mit Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (sm)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zeugenaufruf zu Falschfahrer

Um Zeugenhinweise zu einem Falschfahrer am Donnerstagmittag bei Echterdingen Nord bittet derzeit das Polizeirevier Filderstadt. Kurz nach 13 Uhr wurde über Notruf ein schwarzer Audi A3 Sportsback gemeldet, der auf der Auffahrt auf die B 27 in Richtung Stuttgart bzw. Autobahn A 8 in die falsche Richtung fuhr. Dabei fuhr der unbekannte Lenker des Wagens offenbar auch an mehreren Fahrzeugen vorbei, die bereits bis zum Stillstand abgebremst hatten. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es zu keinem Verkehrsunfall. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die durch den Falschfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Telefon 0711/7091-3 zu melden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rauchentwicklung in Echterdingen

Ein technischer Defekt ist wohl die Ursache für eine Rauchentwicklung am Donnerstagnachmittag in der Heilbronner Straße in Echterdingen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten gegen 16.15 Uhr zu einer dortigen Firma aus, da zuvor Rauch aus einem Technikraum in die Tiefgarage gemeldet worden war. Wie sich herausstellte, könnte überhitztes Hydrauliköl den Qualm verursacht haben. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Vorsorglich waren jedoch alle Mitarbeiter des Unternehmens ins Freie gebracht worden. Während des Einsatzes musste der betroffene Bereich der Heilbronner Straße komplett gesperrt werden. (mr)

Wernau (ES): Auf Gehweg onaniert (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Wernau fahndet nach einem Unbekannten, der am Donnerstagnachmittag in der Adlerstraße als Exhibitionist aufgetreten ist. Der Mann stand kurz vor 17 Uhr auf dem Gehweg, hatte seine Hose geöffnet und onanierte. Er war zirka 50 bis 55 Jahre alt, ungefähr 170 bis 180 cm groß, von normaler Statur und hat kurze, schwarze Haare. Bekleidet war der Täter mit einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einer dunkelgrünen, quergestreiften Jacke. Außerdem trug er eine Mund-Nasen-Maske. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 07153/9724-0. (mr)

Nürtingen (ES): Essen auf Herd vergessen

Auf dem Herd vergessenes Essen hat zu einem größeren Rettungseinsatz am Donnerstagnachmittag in der Neuffener Straße geführt. Kurz vor 17 Uhr alarmierte ein Anrufer die Einsatzkräfte, nachdem er aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Gebäudes eine Rauchentwicklung wahrgenommen hatte. Da sich deren Bewohner nicht in der Wohnung befanden, wurde die Wohnungstür durch die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Feuerwehrleuten ausgerückt war, geöffnet. Auf dem Herd konnte angeschmortes Essen festgestellt werden, welches zu der Rauchentwicklung geführt hatte. Die Bewohner hatten dieses offenbar vor Verlassen des Hauses dort vergessen. Ein Sachschaden war durch die Rauchentwicklung nicht entstanden. Alle Bewohner des Gebäudes, die gleich zu Beginn des Einsatzes vorsorglich evakuiert worden waren, konnten nach Belüftung des Gebäudes wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. (sm)

Weilheim/Teck (ES): Einbruch in Bildungszentrum

Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hat ein unbekannter Einbrecher angerichtet, der am Donnerstagabend oder in der Nacht zum Freitag in ein Bildungszentrum in der Hegelstraße eingedrungen ist. Zwischen 19 Uhr und acht Uhr morgens war der Täter über eine aufgehebelte Tür ins Gebäude gelangt. Im Inneren öffnete er weitere Türen gewaltsam, bevor er das Mobiliar durchsuchte und hierzu teilweise auch Schränke aufbrach. Mit einem Laptop als Beute machte sich der Dieb wieder aus dem Staub. (ak)

Mössingen (TÜ): Mehrere Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Mindestens fünf Pkw sind am Donnerstagabend in der Albert-Einstein-Straße mutwillig beschädigt worden. Kurz nach 22.30 Uhr beobachteten mehrere Zeugen einen Mann, der mit einem Akkuschrauber die Reifen der geparkten Autos beschädigte. Nachdem sie ihn zur Rede gestellt hatten, flüchtete er durch mehrere Gärten. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und geht ersten Täterhinweisen nach. (sm)

Rottenburg (TÜ): Abgestürzt und schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 52-Jähriger erlitten, als er am Donnerstagmittag mehrere Meter tief abgestürzt ist. Der Arbeiter lief den derzeitigen Ermittlungen zufolge gegen 13.45 Uhr bei einem Gebäude in der Konrad-Adenauer-Straße über einen provisorisch angelegten Steg, der von einem Anbau auf einen Balkon im ersten Obergeschoss führte. Dabei verlor er aus noch unbekannten Gründen den Halt und fiel zu Boden. Er musste im Anschluss vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Balingen (ZAK): Alkoholisiert über Verkehrsinsel gefahren

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Donnerstagabend in Balingen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Der 31-Jährige bog gegen 18.10 Uhr mit einem Fiat Ducato von der Hirschbergstraße nach links in die Charlottenstraße ab und überfuhr hierbei eine Verkehrsinsel. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein vorläufiger Atemtest ergab einen Wert von über einem Promille. Der Unfallverursacher musste daher außer der Beschlagnahme seines Führerscheins auch eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der Ducato, an dem ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsflüssigkeiten war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (mr)

