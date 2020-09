Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Diebstahl festgenommen (Münsingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Münsingen (RT): Ein einschlägig wegen Eigentumsdelikten vorbestrafter 35-Jähriger ist in der Nacht zum Mittwoch nach dem Diebstahl eines Pedelecs vorläufig festgenommen worden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Gegen 2.45 Uhr hatte eine Passantin den maskierten Mann auf der Straße in der Mühlsteige liegend festgestellt und die Polizei verständigt. Die Herkunft eines neben ihm stehenden Fahrrads samt einem Fahrradanhänger mit Aufbruchswerkzeug konnte der stark alkoholisierte, ansonsten aber unversehrte Mann, der erst vor knapp zwei Monaten nach Verbüßung einer wegen Diebstahls verhängten Haftstrafe entlassen worden war, nicht schlüssig erklären. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Weitere Ermittlungen erhärteten den Verdacht, dass der 35-Jährige das Pedelec im Laufe der Nacht in der Straße Ziegelhäuser entwendet hatte. Zudem wurden bei einer Absuche im Bereich der Mühlsteige mehrere geöffnete Garagen sowie mutmaßlich zur Abholung bereitgestellte Gartengeräte aufgefunden und sichergestellt.

Der deutsche Staatsangehörige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Donnerstagvormittag beim Amtsgericht Tübingen der Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Ob der Mann noch für weitere Diebstahlsdelikte als Tatverdächtiger in Frage kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. (rn)

