Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch in Schule; Weitere Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Von Trickdieb bestohlen

Reutlingen (ots)

Kirchheim/ Teck (ES): In Schule eingebrochen

In eine Schule in der Henriettenstraße ist in den vergangenen Tagen eingebrochen worden. Wie am Donnerstagmorgen zur Anzeige gebracht wurde, waren die Täter zwischen dem 18.8.2020 und 10.9.2020 offenbar über ein Baugerüst bis ins zweite Obergeschoss der Schule gelangt und hatten sich anschließend über ein dortiges Fenster Zutritt zum Computerraum verschafft. Im Inneren brachen sie mehrere Schränke auf und entwendeten daraus nach bisherigem Kenntnisstand diverse Rechner im Wert von mehreren tausend Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich zudem auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Weil ein 52-Jähriger die Vorfahrt missachtet hat, ist ein 74-jähriger Radfahrer am Donnerstagvormittag bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Der 52-Jährige war kurz vor elf Uhr mit einem Audi A3 auf der Olgastraße in Richtung Hindenburgstraße unterwegs. Die dortige Kreuzung wollte er geradeaus in Richtung Neckarstraße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mountainbike des vorfahrtsberechtigten, von links kommenden 74-Jährigen. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und musste anschließend vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Plochingen (ES): Böschung hinuntergestürzt

Bei einem Ausweichmanöver ist eine jugendliche Radfahrerin am Donnerstagmorgen eine Böschung hinuntergestürzt und leicht verletzt worden. Die 17-Jährige befuhr gegen 6.30 Uhr mit ihrem Mountainbike den Fuß-/Radweg parallel zur L 1192 zwischen Reichenbach und Plochingen. Als ein Tier über den Weg lief, wich die Radfahrerin nach rechts aus und stürzte die dortige Böschung hinab. Hierbei verlor die Jugendliche kurzzeitig das Bewusstsein. Passanten entdeckten die Verunglückte und verständigten den Rettungsdienst. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur Behandlung in eine Klinik gebracht. (ms)

Tübingen (TÜ): Kollision mit Radfahrer

Ein Fehler beim Abbiegen ist die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagmittag im Schleifmühleweg. Gegen 13 Uhr übersah ein 59-jähriger Mitsubishi-Lenker beim Linksabbiegen in einen Parkplatz einen entgegenkommenden Radfahrer im Alter von 53 Jahren, worauf es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Der 53-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. (mr)

Ammerbuch (TÜ): Von Trickdieb bestohlen

Am Mittwochvormittag ist ein 50-Jähriger in Entringen Opfer eines Trickdiebs geworden. Der Mann wurde gegen 9.10 Uhr an der Bushaltestelle in der Tübinger Straße aus einem Pkw heraus angesprochen, wobei sich der Fahrer als Bekannter ausgab und dem 50-Jährigen drei mutmaßlich minderwertige Armbanduhren als Geschenk überreichte. Anschließend bat der Unbekannte um Spritgeld, worauf der 50-Jährige seine Geldbörse herausholte und etwas Bargeld übergab. Dies war dem Täter offenbar zu wenig, weshalb er zwei Uhren wieder an sich nahm. Später bemerkte der 50-Jährige, dass der Trickdieb unbemerkt in die Geldbörse gegriffen und einen größeren Betrag an Geldscheinen entwendet hatte. (mr)

Balingen (ZAK): Zwischen Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt

Ein tragischer Verkehrsunfall, bei dem eine 20 Jahre alte Frau schwer verletzt wurde, hat sich am Donnerstagvormittag in Schmiden ereignet. Gegen 9.40 Uhr befuhr eine 21-Jährige mit einem VW Transporter den Ostpreußenweg in Richtung Stettiner Straße und wollte aufgrund einer Engstelle zwischen einem geparkten VW Golf und einem Gebüsch hindurchfahren. Die ein Jahr ältere Beifahrerin stieg aus, um als Einweiserin zu unterstützen und stellte sich zwischen den Golf und den Transporter. Durch eine unbedachte Lenkbewegung der Fahrerin wurde die 20-Jährige zwischen den Fahrzeugseiten eingeklemmt und schwer verletzt. Durch einen hinzueilenden Ersthelfer konnte der VW beiseite gefahren und die eingeklemmte 20-Jährige befreit werden. Sie musste nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort in eine Klinik eingeliefert werden. Die Fahrerin des Transporters erlitt einen Schock. Der Gesamtschaden beträgt zirka 3.000 Euro. (mr)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell