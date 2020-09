Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrügerische Anrufe; Wäschetrockner in Brand geraten; Exhibitionist aufgetreten; Jugendliche bedroht; Raubüberfall

Reutlingen (ots)

Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Mit einem Rettungswagen musste ein leicht verletzter Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 23-Jährige war um 14.15 Uhr mit ihrem Opel auf der Alteburgstraße unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Pfenningstraße übersah sie den in gleicher Richtung auf dem Fuß-/Radweg fahrenden, 50 Jahre alten Radfahrer. Durch die Kollision stürzte dieser auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. Der Schaden wird auf 1.700 Euro geschätzt. (ms)

Reutlingen (RT): Von Fahrbahn abgekommen

Rund 7.000 Euro Sachschaden ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 378 zwischen Oferdingen und Rommelsbach an einer Mercedes B-Klasse entstanden. Die 30 Jahre alte Lenkerin geriet mit dem Wagen gegen 11.50 Uhr kurz vor einer scharfen Linkskurve zu weit nach rechts, fuhr über den Bordstein und anschließend rund 30 Meter hinter den Leitplanken an einer Böschung entlang. An einem Strauch kam der Pkw schließlich zum Stillstand. Die B-Klasse musste im Anschluss mit einem Kran geborgen werden. Die 30-Jährige war unverletzt geblieben. (mr)

St. Johann (RT): Traktor machte sich selbstständig

Ein Traktor hat sich am Mittwochnachmittag in Bleichstetten selbstständig gemacht. Ein 79-Jähriger stellte sein landwirtschaftliches Fahrzeug gegen 14.45 Uhr in eine Scheune in der Dorfstraße. Hierbei vergaß er die Handbremse anzuziehen und einen Gang einzulegen. Daraufhin rollte der Traktor los und stieß den Mann um. Der 79-Jährige zog sich beim Sturz auf den Boden schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Das Fahrzeug kam erst am Ende der abschüssigen Hofeinfahrt zum Stehen, als es gegen einen geparkten Opel stieß. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von zirka 4.000 Euro. (ms)

Metzingen - Neuhausen (RT): Unfall im Einmündungsbereich

Auf rund 15.000 Euro schätzt die Polizei den Sachschaden, der bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag an der Schlössleskurve entstanden ist. Gegen 14.15 Uhr befuhr eine 52-Jährige mit einem Dacia Sandero die L 380a aus Richtung B 28 kommend. Beim Abbiegen in Richtung Neuhausen missachtete sie den Vorrang eines von rechts aus Richtung Dettingen kommenden, 40-jährigen Skoda-Lenkers. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. (rn)

Ostfildern (ES): Betrügerin aufgesessen

Einer vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiterin ist ein 68-Jähriger aus Ostfildern am Mittwoch auf den Leim gegangen. Im Laufe des Tages bekam der Mann einen Anruf der angeblichen Mitarbeiterin, die angab, dass er Viren auf seinem Rechner hätte. Zum Bereinigen bräuchte sie die Zugangsdaten. Nachdem er diese durchgegeben hatte, bekam der 68-Jährige mehrere Virenmeldungen auf sein Laptop. Daraufhin meinte die Betrügerin, dass er Geld überweisen müsse, um die Viren zu entfernen sowie die Hacker zu stoppen und griff auf das Online-Banking des Mannes zu. Nachdem er ihr mehrere auf seinem Handy eingegangene TAN übermittelt hatte, bekam der 68-Jährige Zweifel und rief bei seiner Bank an. Dort wurde festgestellt, dass bereits ein größerer Geldbetrag abgebucht worden war. Glücklicherweise konnte das Geldinstitut einen Großteil zurückbuchen, aber es blieb bislang ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro zurück. (ms)

Dettingen/Teck (ES): Mit Fahrrad gestürzt

Eine 21-Jährige ist am Mittwochmorgen mit ihrem Trekkingrad zu Fall gekommen und dabei leicht verletzt worden. Die junge Frau befuhr gegen 7.50 Uhr den leicht abschüssigen Fuß- und Radweg der Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim und sah offenbar, wie ein Smart, der von einer 25-Jährigen gelenkt wurde, von einem Tankstellengelände aus in die Fahrbahn einfuhr. Die Radlerin bremste nach derzeitigem Kenntnisstand zu stark ab und überschlug sich. Sie wurde im Anschluss vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Fahrrad entstand geringer Sachschaden. (mr)

Filderstadt (ES): Brand in Bonlanden

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Mittwochabend, gegen 17.40 Uhr, zu einem gemeldeten Kellerbrand in die Ringstraße ausgerückt. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellten, dürfte ein technischer Defekt an einem Wäschetrockner im Keller des Mehrparteiengebäudes den Brand verursacht haben. Die Feuerwehr hatte die Situation rasch unter Kontrolle und löschte die Flammen. Dennoch entstand ein Gesamtschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Gebäude ist bis auf weiteres nicht bewohnbar, weshalb die Bewohner in einem Hotel untergebracht wurden. (mr)

Filderstadt (ES): In Öffentlichkeit onaniert (Zeugenaufruf)

In Bernhausen ist am Dienstagmittag ein Exhibitionist aufgetreten. Gegen 13.30 Uhr hielt sich der unbekannte Mann an der Omnibushaltestelle am Dr.-Peter-Bümlein-Platz auf und befriedigte sich in seiner Hose in aller Öffentlichkeit selbst. Der Gesuchte ist zirka 50 Jahre alt, etwa 165 cm groß und schlank. Er war mit einem dunkelgrauen T-Shirt und einer dunkelblauen Jeanshose bekleidet. Zeugenhinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Filderstadt unter Telefon 0711/7091-3 entgegen. (mr)

Nürtingen (ES): Jugendliche mit Messer bedroht

Am frühen Donnerstagmorgen sind vier Jugendliche und ein 58-Jähriger am Enzenhardtplatz aneinandergeraten. Gegen 2.30 Uhr soll der Mann die offenbar zu lauten 14 und 15 Jahre alten Jungen mit einem Messer bedroht haben, woraufhin es zu Handgreiflichkeiten gekommen sein soll. Der 58-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Am Steuer eingeschlafen

Übermüdung dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich in der Nacht zum Donnerstag auf der B 27 ereignet hat. Ein 21-Jähriger war kurz vor Mitternacht mit einem Ford Fiesta auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf Höhe der Anschlussstelle Kirchentellinsfurt mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kollidierte er mit zwei Verkehrszeichen und kam anschließend auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Der junge Mann blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt, wurde jedoch zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 8.000 Euro beziffert. Zur Reinigung der Fahrbahn war die Straßenmeisterei zur Unfallstelle ausgerückt. Die B 27 musste für die Aufräumarbeiten kurzzeitig voll gesperrt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am Mittwochnachmittag, gegen 16.20 Uhr, auf der Europastraße ereignet. Eine 27-Jährige war mit ihrem Audi auf der linken Fahrspur von der Paul-Horn-Arena herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Da sie in Richtung Reutlingen weiterfahren wollte, wechselte sie nach links auf die Abbiegespur. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit bemerkte die Fahrerin zu spät, dass der Verkehr dort zum Stehen gekommen war. Sie fuhr auf den BMW eines 45 Jahre alten Mannes auf, der noch gegen den Audi eines 47-Jährigen geschoben wurde. Die Unfallverursacherin und der BMW-Lenker zogen sich leichte Verletzungen zu, benötigten jedoch keinen Rettungsdienst. An den Fahrzeugen war ein Schaden von rund 9.000 Euro entstanden. Das Auto der Frau musste abgeschleppt werden. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Zwei Radfahrer zusammengestoßen (Zeugenaufruf)

Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag auf einem Radweg zusammengestoßen und zum Teil schwer verletzt worden. Ein 80-Jähriger befuhr um 14.30 Uhr am Ende einer sechsköpfigen Gruppe den Neckartalweg von Kirchentellinsfurt herkommend in Richtung Alteburg. Auf Höhe des Epplesees überholte er einen Fußgänger. Dieser war mit einem Handwagen, auf dem sich eine Angelausrüstung befand, unterwegs. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 22 Jahre alten Rennradfahrer. Im Anschluss stürzten beide zu Boden. Der jüngere Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Senior zog sich trotz eines getragenen Fahrradhelms so schwere Kopfverletzungen zu, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. Der Schaden an den beiden Fahrrädern beträgt zirka 400 Euro. Die Verkehrspolizei Tübingen sucht unter Telefon 07071/972-8660 nach Zeugen des Verkehrsunfalls. Es wird insbesondere der Fußgänger/Angler gebeten, sich zu melden. (ms)

Albstadt (ZAK): Radfahrerin zu Fall gebracht

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin ist es am Mittwochabend in Ebingen gekommen. Gegen 18.15 Uhr bog ein 49-jähriger Toyota-Lenker von der Straße Im Gikental nach rechts auf die Lautlinger Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden, 34-jährigen E-Bike-Fahrerin, die auf dem dort verlaufenden Radweg unterwegs war. Die Frau kollidierte mit dem Heck des Wagens und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte sie mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der Gesamtschaden dürfte rund 2.000 Euro betragen. (mr)

Hechingen (ZAK): Raubüberfall in der Haigerlocher Straße (Zeugenaufruf)

Das Kriminalkommissariat Balingen sucht Zeugen zu einem Raubüberfall, der sich in der Nacht zum Montag, gegen zwei Uhr, in der Haigerlocher Straße ereignet hat und durch welchen bislang unbekannte Täter unter anderem Bargeld erbeuten konnten und das Opfer leicht verletzt wurde. Zeugen, die in der Nacht zum Montag oder in den Tagen zuvor im Bereich der Haigerlocher Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07471/9880-0 beim Polizeirevier Hechingen zu melden. (mr)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell