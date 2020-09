Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zwei Einbrüche, Unfall mit verletzten Radfahrerinnen

Reutlingen (ots)

Neckartailfingen (ES): In Firmengebäude eingebrochen

Ein Firmengebäude in der Straße Im Hägleskies ist in der Zeit zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, sechs Uhr, von einem Einbrecher nach Stehlenswertem durchsucht worden. Der Täter hebelte zunächst eine Zugangstür auf und öffnete dann diverse Schubladen und Schränke. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet. Der Polizeiposten Neckartenzlingen ermittelt. (mr)

Beuren (ES): Radfahrerinnen zusammengestoßen

Zwei Radfahrerinnen sind am Mittwochvormittag auf Linsenhofer Straße zusammengestoßen und verletzt worden. Gegen 11.30 Uhr waren die beiden Frauen im Alter von 61 und 62 Jahren in entgegengesetzter Richtung unterwegs und kollidierten auf der Strecke zwischen Beuren und Linsenhofen. Anschließend kamen die Radlerinnen zu Fall. Während die 61-Jährige leicht verletzt wurde, musste die 62-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Einbrecher unterwegs (Zeugenaufruf)

In ein Eiscafe in der Mühlstraße ist in der Nacht zum Mittwoch eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr über die Glasfront Zutritt zum Gebäude. Aus dem Inneren entwendete er anschließend mehrere hundert Euro Wechselgeld aus einer Kasse. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen schlanken Mann im Alter zwischen 20 und 25 Jahren mit kurzen, dunklen Haaren. Er war zur Tatzeit mit hellen Schuhen, heller Hose und einer dunklen Jacke mit Aufnäher am linken Ärmel bekleidet. Zudem trug er einen hellen Rucksack. Zeugenhinweise bitte an den Polizeiposten Neckartenzlingen, Telefon 07127/ 32261. (rn)

