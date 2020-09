Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Verkehrsunfälle; Kind nicht gesichert; Einbrüche; Durch Hundebisse verletzt; Küchenbrand

Reutlingen (ots)

In Omnibus gestürzt

Verletzungen noch ungekannten Ausmaßes hat am Dienstagvormittag ein Fahrgast beim Sturz in einem Omnibus erlitten. Gegen 10.20 Uhr befuhr der 40-jährige Fahrer des Linienbusses die Karlstraße von Metzingen herkommend stadteinwärts und bremste an der Kreuzung mit der Bismarckstraße das Fahrzeug aufgrund einer Ampel ab. Ein 83 Jahre alter Fahrgast stand den derzeitigen Ermittlungen zufolge zeitgleich von seinem Sitz auf, da er an der unmittelbar folgenden Haltestelle aussteigen wollte, und kam zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst zur genaueren Untersuchung und Behandlung seiner Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. (mr)

Reutlingen (RT): Verantwortungslose Eltern

Verantwortungslose Eltern sind am Dienstagabend in Reutlingen unterwegs gewesen und mussten von der Polizei angehalten werden. Eine Streife der Polizeihundeführerstaffel war kurz vor 18.30 Uhr auf der Konrad-Adenauer-Straße unterwegs und musste an einer roten Ampel warten. Als ein BMW auf der danebenliegenden Fahrspur anhielt, sahen die Beamten, dass ein dreijähriges Kind völlig ungesichert auf dem Beifahrersitz stand. Bei nächster Gelegenheit hielten die Polizisten das Fahrzeug kurz danach an. Bei der Kontrolle befand sich der Kleine mittlerweile auf dem Rücksitz und wurde dort von seiner Mutter festgehalten. Gegen den ausländischen Fahrer wurde eine Sicherheitsleistung in Höhe von 60 Euro erhoben. Nachdem das Kind ordnungsgemäß gesichert war, durfte die Familie die Weiterreise antreten. (ms)

Münsingen (RT): Gestürzter Radfahrer in Klinik gebracht

Ein gestürzter Radfahrer musste am Dienstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert werden. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache war der 82-Jährige gegen 17 Uhr auf der Herderstraße von seinem Fahrrad gestürzt. Ein Zeuge sah den Senior auf dem Boden liegen und verständigte den Rettungsdienst. Nach einer notärztlichen Versorgung vor Ort wurde der Mann mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Dettingen/Erms (RT): Bildschirm gestohlen

Beim Einbruch in ein Haus in der Eisenbahnstraße hat ein Unbekannter zwischen Montag, zehn Uhr, und Dienstag, 22 Uhr, einen Bildschirm der Marke LG entwendet. Der Einbrecher gelangte gewaltsam über eine Tür auf der Gebäuderückseite ins Innere und stieß dort auf seine Beute. Der angerichtete Sachschaden ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Metzingen (RT): Pkw contra Radfahrer

Am Dienstagabend ist es auf der Stuttgarter Straße zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Der Radler, der sich dabei auch verletzte, fuhr jedoch anschließend davon. Kurz vor 20 Uhr war ein 43-Jähriger mit einem Skoda Fabia vom Parkplatz eines Supermarkts auf die Stuttgarter Straße eingefahren und dabei mit dem Radfahrer zusammengestoßen, der stadteinwärts unterwegs war. Der unbekannte Radler stürzte dadurch zu Boden und zog sich auch blutende Verletzungen zu. Der zirka 30-jährige und rund 180 cm große, dunkelhäutige Mann mit Glatze stieg dennoch wieder auf und fuhr in Richtung Stadtmitte davon. Er konnte von den hinzugerufenen Polizeibeamten trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Am Pkw des 43-Jährigen beläuft sich der Schaden auf rund 1.500 Euro. Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen zum unbekannten Radfahrer aufgenommen. (mr)

Engstingen (RT): Durch Hundebisse verletzt

Unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Pfullingen gegen zwei Unbekannte, einen Mann und eine Frau, die sich am Dienstagabend am Waldspielplatz in Verlängerung der Schlossgasse aufgehalten haben. Gegen 18.40 Uhr war dort auch ein 42-Jähriger mit mehreren Bekannten anwesend. Als diese das Gelände verlassen wollte, kam es den derzeitigen Ermittlungen zufolge zu einer kurzen Unterhaltung zwischen dem 42-Jährigen und einer zweiten Personengruppe, die dort ebenfalls grillte. Offenbar völlig unvermittelt wurde der Mann von einem augenscheinlich stark alkoholisierten Unbekannten aus dieser Gruppe heraus angegangen und geschlagen. Außerdem leinte der Angreifer einen seiner zwei Hund ab und hetzte das Tier auf den 42-Jährigen. Diesem wurden durch den Hund Bisswunden zugefügt, die später im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Eine 21 Jahre alte Begleiterin des Verletzten wurde darüber hinaus von einer Frau aus der Gruppe beleidigt und ebenfalls geschlagen. Noch vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten entfernte sich die unbekannte Personengruppe mit Fahrzeugen in Richtung Engstingen. Das Polizeirevier Pfullingen hat noch am Abend erste Ermittlungen zu den Tatverdächtigen aufgenommen. (mr)

Denkendorf (ES): Mit Pedelec gestürzt

Beim Sturz von seinem Pedelec ist ein 73-Jähriger am späten Dienstagabend verletzt worden. Der Senior war gegen 21.50 Uhr auf der Köngener Straße ortsauswärts unterwegs und wollte auf Höhe eines Einkaufsmarkts auf den am linken Fahrbahnrand verlaufenden Gehweg wechseln. Dabei unterschätzte er offenbar die Höhe des Bordsteins, verlor den Halt und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den 73-Jährigen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pedelec war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Ohmen (ES): Teures Rennrad bei Unfall beschädigt

Ein Schaden in Höhe von zirka 8.000 Euro ist an einem hochwertigen Carbon Rennrad am Dienstagabend entstanden. Ein 52-jähriger Radsportler befuhr kurz nach 18 Uhr die abschüssige Zeller Straße in Richtung Ortsmitte. Am Beginn einer 90 Gradkurve am Übergang zur Hauptstraße verbremste sich der Radler und geriet mit seinem Rennrad auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender, 27 Jahre alter Lenker eines VW Bus konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der 52-Jährige kam nach der Kollision in einem Vorgarten zum Liegen. Ersten Erkenntnissen nach hatte er leichte Verletzungen erlitten und benötigte keinen Rettungsdienst. An dem VW Bus war ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstanden. (ms)

Esslingen (ES): Brand von Gemeinschaftsküche

In einer Gemeinschaftsküche im Erdgeschoss des Wohngebäudes einer Jugendhilfeeinrichtung in der Mülbergerstraße ist in der Nacht zum Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Ein Bewohner entdeckte gegen 23.30 Uhr das Feuer und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die anschließend mit sechs Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften anrückte, brachte die Flammen unter Kontrolle und löschte den Brand. Vier Bewohner im Alter zwischen 17 und 20 Jahren hatten zuvor selbstständig versucht, das Feuer zu löschen und sich dabei Rauchgasvergiftungen zugezogen. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort wurden sie mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft insbesondere, ob ein kurz vor dem Brandausbruch in Betrieb genommener Toaster als Auslöser des Feuers in Frage kommen könnte. (rn)

Esslingen (ES): Rotlicht missachtet

Am Dienstagmorgen hat ein Mercedes-Lenker das Rotlicht einer Ampel in der Ulmer Straße missachtet und dadurch einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 8.30 Uhr befuhr der 84-Jährige die Ulmer Straße stadteinwärts. An der Ampelkreuzung zur Stauffenbergstraße fuhr er trotz des für ihn geltenden Rotlichts ohne anzuhalten über die Kreuzung und prallte gegen den Renault eines entgegenkommenden, 32 Jahren alten Linksabbiegers. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Renault noch gegen einen Ampelmast geschoben. Beide Fahrzeuge, an denen ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstanden war, mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. (rn)

Neckartenzlingen (ES): Fahrzeuglenker übersehen

Ein 74-Jähriger hat am Dienstagabend beim Anfahren vom rechten Fahrbahnrad in der Schulstraße ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Kurz nach 18 Uhr übersah der Mercedesfahrer den Porsche eines von hinten heranfahrenden, ebenfalls 74 Jahre alten Mannes und kollidierte mit diesem. Der Porsche musste nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird mit etwa 25.000 Euro beziffert. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (rn)

Nehren (TÜ): Einbrecher unterwegs

In eine Werkstatt sowie einen dazugehörigen Büroanbau in der Daimlerstraße ist im Laufe des Dienstags eingebrochen worden. In der Zeit von 6.20 Uhr bis 16.45 Uhr drang der Unbekannte über gewaltsam geöffnete Fenster ins Innere ein und durchwühlte die Einrichtung. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Es entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (ms)

Mössingen (TÜ): Betrunkene Motorradfahrerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat eine betrunkene Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der L 385 erlitten. Die 58-Jährige befuhr mit ihrer Suzuki gegen 15.10 Uhr die Landesstraße von Talheim herkommend in Richtung Melchingen. In einer Rechtskurve kollidierte sie mit dem entgegenkommenden VW Caravelle mit Pferdeanhänger einer 52 Jahre alten Frau. Zeugenangaben nach waren beide Fahrerinnen nicht möglichst weit rechts gefahren. Nach dem Aufprall mit dem VW Bus schlitterte die Krad-Lenkerin noch gegen einen hinter dem Gespann fahrenden Pkw. Die 58-Jährige musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme eine Alkoholfahne bei der Bikerin fest. Ein Test ergab einen Wert von rund einem Promille. Nach einer Blutentnahme musste sie ihren Führerschein aushändigen. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. (ms)

