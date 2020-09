Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fußgängerin angefahren; Zigarettenautomaten angegangen

Reutlingen (ots)

Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fußgängerin ist es am Montagvormittag in Reutlingen gekommen. Eine 73-Jährige bog mit einem Fiat Panda kurz vor zehn Uhr verbotswidrig von der Karlstraße nach rechts in die Straße Unter den Linden ab und touchierte hierbei mit ihrem Wagen eine 57 Jahre alte Fußgängerin. Diese stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Mit einem Rettungswagen musste die Frau im Anschluss in eine Klinik eingeliefert werden. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zigarettenautomaten angegangen

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Sonntag, neun Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, äußerst gewaltsam an zwei Zigarettenautomaten am S-Bahnhof Oberaichen zu schaffen gemacht. Der Täter, der dabei offenbar eine Flex benutzte, plünderte eines der Geräte nahezu vollständig und nahm Bargeld sowie Zigarettenschachteln an sich. Der zweite Automat konnte von ihm nicht geöffnet werden. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte mehrere tausend Euro betragen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

