POL-RT: Drogen aus Spanien eingeschmuggelt (Tübingen)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Tübingen (TÜ): Unter dem dringenden Verdacht, überwiegend für den Verkauf im Alten Botanischen Garten bestimmte Drogen aus Spanien eingeschmuggelt zu haben, sind am Samstag ein 23-jähriger Gambier aus Spanien und ein 27-jähriger Landsmann aus Tübingen auf frischer Tat festgenommen worden. Beide Beschuldigte befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft. Nach zwei weiteren, am unerlaubten Drogenhandel mutmaßlich beteiligten und bereits identifizierten Komplizen wird noch gefahndet.

Im Alten Botanischen Garten werden bei den regelmäßig durchgeführten Kontrollen immer wieder Tatverdächtige ermittelt und Betäubungsmittel beschlagnahmt. Insbesondere die Absuche des Geländes unter Einsatz von Rauschgiftsuchhunden führt regelmäßig zur Lokalisierung von Verstecken, in denen die konspirativ vorgehenden Dealer ihre Ware vor dem Verkauf deponieren. Allein im Jahr 2019 waren dort über 100 sogenannte Bunkerplätze ausgehoben und zahlreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet worden. Die bei den Kontrollen erlangten Erkenntnisse führten in den vergangenen Wochen auch auf die Spur der jetzigen Beschuldigten, von denen der 23-Jährige offenbar als Kurier fungierte, während der 27-Jährige und zwei weitere Landsmänner aus Tübingen und Ammerbuch (26 und 24 Jahre alt) den weiteren Verkauf organisiert haben sollen.

Nach entsprechenden Observationsmaßnahmen konnte der 23-jährige, mutmaßliche Kurier am Samstag vor einer Tübinger Flüchtlingsunterkunft, in der der 27-Jährige wohnhaft ist, festgenommen werden. Er war mit rund zwei Kilogramm Marihuana offenbar zuvor aus Spanien eingereist. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Im Zuge der weiteren, an der Unterkunft des 27-Jährigen zu treffenden Maßnahmen, versuchte dieser zu flüchten, indem er aus einem Fenster im 1. Obergeschoss des Gebäudes sprang. Einsatzkräfte, die das Gebäude bereits umstellt hatten, nahmen den unverletzt gebliebenen Mann aber fest. Dagegen zog sich ein Polizeibeamter beim Eindringen in die Wohnung des 27-Jährigen durch das Splittern einer Glasfüllung der Tür Schnittverletzungen zu, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten.

Die beiden Festgenommenen wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt. Dieser nahm die Beschuldigten in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern weiter an. (ak)

