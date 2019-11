Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Vespa gestohlen - Zeugen gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots)

Im Laufe des späten Mittwochnachmittags, wurde in Mainz-Bretzenheim, im Bereich der Schule in der Hans-Böckler-Straße, ein Vespa-Roller entwendet. Dies brachte die 17-jährige Geschädigte am Mittwochabend beim Altstadtrevier zur Anzeige. Der schwarze Roller ist mit einer auffälligen roten Sitzbank ausgestattet und hat zudem auf dem Gepäckträger eine Holzweinkiste angebracht.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

