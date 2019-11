Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Altstadt, 800 Gramm Amphetamin sichergestellt

Mainz (ots)

Bei Kontrollen der Kriminalpolizei Mainz am Dienstagabend in der Mainzer Altstadt konnten 800 Gramm Amphetamin sichergestellt werden. Ein 29-jähriger Mainzer hatte die zivilen Einsatzkräfte in der Nähe des Bahnhofs "Römische Theater" erkannt und versucht vor der Kontrolle zu flüchten, wurde aber schnell eingeholt und festgehalten. Bei der Durchsuchung einer Tasche fanden die Einsatzkräfte dann die verbotenen Betäubungsmittel und stellten diese sicher. Auf Anordnung des Ermittlungsrichters wurde im Anschluss die Wohnung des 29-Jährigen durchsucht. Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde der Beschuldigte am heutigen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt und nach dem Erlass eines Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

