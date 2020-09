Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Bauchtasche geraubt; Einbruch; Verkehrsunfälle, teils mit Schwerverletzten; Brände; Randalierer in Gewahrsam genommen; Exhibitionist aufgetreten

Reutlingen (ots)

Jugendlichem Bauchtasche geraubt

Einem Jugendlichen ist am frühen Sonntagmorgen eine Bauchtasche geraubt worden. Der 15-Jährige war um 2.30 Uhr zu Fuß vom Skatepark herkommend in Richtung Eichendorff-Realschule unterwegs. In einer Grünanlage gegenüber der Schule wurde er von einer Gruppe Jugendlicher angesprochen. Einer der bislang unbekannten Jungs zog unvermittelt ein Pfefferspray und sprühte dem 15-Jährigen ins Gesicht. Ein weiterer bedrohte ihn mit einem Messer. Mit der Bauchtasche, in der sich persönliche Gegenstände und der Geldbeutel des 15-Jährigen befanden, flüchteten die Täter in Richtung Stadthalle. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen übernommen. (ms)

Reutlingen (RT): Einbrecher unterwegs

Die Räumlichkeiten eines Unternehmens in der Schießwieslenstraße in Mittelstadt sind am Wochenende von einem Einbrecher heimgesucht worden. Über ein Fenster gelangte der unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Montag, acht Uhr, in das Firmengebäude. Im Gebäudeinneren brach er mehrere Bürotüren und Aufbewahrungsbehältnisse zum Teil mit brachialer Gewalt auf und ließ Bargeld mitgehen. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Der Polizeiposten-Nord hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Nürtingen (ES): Trike contra Pkw

Zu einer Kollision zwischen einem Trike und einem Pkw ist es am Sonntagmittag in Oberensingen gekommen. Gegen 12.45 Uhr bog der 65 Jahre alte Lenker des Dreirads von der Hochwiesenstraße nach rechts auf die B 313 in Richtung Wendlingen ein und kollidierte hierbei mit dem Seat Leon eines 18-Jährigen. Dieser war von der Wendlinger Straße herkommend bei Grün ebenfalls auf die Bundesstraße in Richtung Wendlingen abgebogen. Beim anschließenden, seitlichen Zusammenstoß verkeilten sich die Fahrzeuge und rutschten in die Schutzplanken. Sowohl das Trike als auch der Seat waren in der Folge nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf zirka 16.000 Euro. (mr)

Dettingen/Teck (ES): Wäschetrockner in Brand geraten

Der Brand eines Trockners im Keller eines Wohnhauses hat in der Nacht zum Montag zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte im Wachtelweg geführt. Kurz nach 22.30 Uhr war das Gerät offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten und rauchte stark. Die alarmierte Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften angerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Die Hausbewohner blieben unverletzt. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und fünf Rettungskräften vor Ort. Der durch den Brand entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Brennender Komposthaufen

Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Komposthaufen am Sonntagabend, kurz vor 20 Uhr, in einem Garten in der Alemannenstraße in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten Anwohner die Flammen bereits mit der Hilfe von Gartenschläuchen gelöscht und verhinderten so das Übergreifen des Feuers auf eine Hauswand. Ob durch den Brand ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt. (rn)

Lenningen (ES): Radfahrer schwer verletzt

Ein 60-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der L 1212 schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 14.50 Uhr auf der Landesstraße von Schopfloch herkommend in Richtung B 465 unterwegs, als zirka 300 Meter nach dem Ortsende eine 19 Jahre alte Skoda-Lenkerin von einem Wanderparkplatz auf die Bundesstraße einbog. Die junge Frau übersah offenbar den von links kommenden Radler, der daraufhin abbremste und auswich. Dabei stürzte der Mann von seinem Rennrad, rutschte gegen die linke Seite des Skoda und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf schätzungsweise 4.000 Euro. (mr)

Esslingen (ES): Randalierer in Gewahrsam genommen

Zwei stark betrunkene Männer mussten am Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie mit einer Frau zusammen randalierend und streitend durch die Innenstadt gezogen sind. Das Trio fiel zum ersten Mal gegen 8.45 Uhr in der Ritterstraße auf, als einer der beiden Männer gegen einen geparkten Renault trat und einen Schaden in Höhe von zirka 1.000 Euro anrichtete. Bis zum Eintreffen der Streifen waren die Personen nicht mehr vor Ort. Kurze Zeit später ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass in der Straße Unterer Metzgerbach zwei Männer und eine Frau auf Gegenstände eintreten würden. Ein stark betrunkener 21-Jähriger konnte noch in der Fußgängerzone angetroffen werden. Von seinen Begleitern fehlte zunächst jede Spur. Sie konnten wenig später in der Mülberger Straße festgestellt werden. Einem Zeugen war das Pärchen dort heftig streitend und ebenfalls auf Autos eintretend aufgefallen. Da der 22 Jahre alte Mann ebenfalls erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand, mussten er und der 21-Jährige ihren Rausch in einer Arrestzelle ausschlafen. Ob sie für weitere Beschädigungen in der Fußgängerzone oder an Fahrzeugen in Frage kommen, muss noch ermittelt werden. (ms)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Tübingen fahndet nach einem Exhibitionisten, der am Samstagmittag in Lustnau aufgetreten ist. Gegen 14 Uhr lief eine 63-Jährige die Nürtinger Straße entlang und wurde auf Höhe des Klärwerks von einem unbekannten Mann eingeholt. Dieser sprach die Frau zunächst in unsittlicher Weise an und entblößte dann sein Geschlechtsteil. Die 63-Jährige lief daraufhin zügig davon und erstattete später Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte ist etwa 175 cm groß, zirka 30 Jahre alt und von kräftiger Statur. Er hat ein ungepflegtes Äußeres, kinnlange, dunkle Haare und eine gelbliche Hautfarbe. Bekleidet war der aktzentfrei Deutsch sprechende Mann mit einem schwarzen Kapuzenpullover sowie einer knielangen, weißen Sporthose. Hinweise zum Täter werden unter Telefon 07071/972-8660 entgegengenommen. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Schwarzer Kleinwagen gesucht (Zeugenaufruf)

Nach einem beinahe Frontalzusammenstoß sucht die Polizei Balingen nach einem bislang unbekannten Lenker eines schwarzen Kleinwagens. Der Unbekannte war am Montagmorgen, kurz vor 5.30 Uhr, auf der L 442 von Weilstetten herkommend in Richtung Dotternhausen unterwegs. Nach einer Linkskurve überholte er trotz Gegenverkehrs die Sattelzugmaschine eines 48-Jährigen. Eine entgegenkommende, 50 Jahre alte Lenkerin eines Citroens konnte trotz eines Ausweichmanövers nach rechts und einer Vollbremsung eine Kollision mit dem dunklen Wagen nicht verhindern. Hierbei wurden an ihrem Fahrzeug der linke Außenspiegel und die Fahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr beschleunigt in Richtung Dotternhausen davon. Bei dem gesuchten Pkw müsste es sich aufgrund aufgefundener Fahrzeugteile um einen VW Polo oder einen VW up! handeln. An dem Citroen war ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden. Sachdienliche Hinweise zu dem schwarzen Kleinwagen werden unter Telefon 07433/264-0 an das Polizeirevier Balingen erbeten. (ms)

Albstadt (ZAK): Nach Sturz in Klinik eingeliefert

Ein 40-Jähriger ist am Sonntagnachmittag nach einem Sturz mit seinem Fahrrad vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen worden. Der Mann war gegen 14 Uhr auf einer Abfahrt an der Eyachquelle unterwegs und übersah dabei offenbar einen Abwassergraben. Er verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen noch unbekannten Ausmaßes zu. (mr)

