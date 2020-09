Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände, häuslicher Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Unfall bei Flexarbeiten

Am Freitagnachmittag ist es in Sondelfingen zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 84-Jähriger bearbeitete gegen 14.45 Uhr in seiner Garage in der Römerstraße mit einem Winkelschleifer Metallstangen. Vermutlich aufgrund von Funkenflug entzündete sich die Kleidung des Mannes. Hierbei zog er sich so schwere Verbrennungen zu, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Reutlingen (RT): Radfahrer übersehen

Am Freitagnachmittag um 15.10 Uhr ist es auf der Neckartalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Klein-LKW gekommen. Der 43 -jährige Radfahrer befuhr den Radweg entlang der B 297 in Fahrtrichtung Kirchentellinsfurt. Zur gleichen Zeit wollte ein in gleicher Richtung fahrender Lenker eines Klein-LKW der Marke Fiat nach links auf ein Firmengelände abbiegen. Hierbei übersah er den Radfahrer und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In der Folge kam der Radfahrer zu Fall. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 1.500 Euro.

Reutlingen (RT): Auffahrunfall

Eine leichtverletzte Person und 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagnachmittag um 16.30 Uhr ereignet hat. Ein 87 -jähriger Mercedes-Fahrer befuhr die Sondelfinger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung zur B 28 zeigte die dortige Lichtzeichenanlage rot. Dies erkannte der 87 -Jährige zu spät und fuhr auf eine dort wartende 47-jährige Smart-Fahrerin auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Smart auf den davor wartenden Ford eines 50 -Jährigen geschoben. Die Smart-Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ihr PKW und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Rotlicht missachtet

Weil eine 21 -jährige Seat-Fahrerin das Rotlicht der Lichtzeichenanlage missachtete, ist es am Freitag gegen 16.10 Uhr auf der Flughafenbetriebsstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Sie befuhr die Betriebsstraße von der Pforte Ost kommend in Richtung Flughafenstraße, wo sie an einer lichtzeichengesteuerten Einmündung das Rotlicht nicht beachtete. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw BMW, der von einem 27 -jährigen Mann gesteuert wurde. Dieser wollte bei Grünlicht von der Flughafenstraße kommend nach links in die Betriebsstraße abbiegen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Neckartailfingen (ES): Zwei Feuerwehreinsätze in kurzer Zeit

Am Freitag kurz nach 18.00 Uhr ist die Feuerwehr zunächst in den Grienweg angefordert worden, da dort ein Laubhaufen in Brand geraten war. Nennenswerter Sachschaden entstand hierbei nicht. Noch während der Löscharbeiten wurde aus einem Discounter in der Tübinger Straße in unmittelbarer Nähe ebenfalls ein Brand gemeldet. Wie festgestellt wurde, kam es im Technikraum aufgrund eines Defekts an der Heizungsanlage zu einem kleineren, aber stark rauchenden Brand, der von der Feuerwehr Neckartailfingen rasch gelöscht werden konnte. Der Discounter war noch vor Eintreffen der Rettungskräfte von Mitarbeitern geräumt worden. Zwei Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Discounter musste über eine längere Zeit von der Feuerwehr belüftet werden, bevor er gegen 19.40 Uhr wieder betreten werden konnte. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Bempflingen (ES): Feuerwehreinsatz

Am Freitag gegen 15.00 Uhr haben heimkehrende Hausbewohner festgestellt, dass aus einem geöffneten Küchenfenster einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Ulmenweg Rauch dringt. Die ältere Bewohnerin der Wohnung wollte sich offensichtlich auf dem Herd eine Suppe zubereiten, wobei ein im Bereich des Herds liegender Spülschwamm und ein Kunststoffbehälter zu schmoren anfingen. Die Bewohnerin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr Bempflingen durchgelüftet.

Bodelshausen (TÜ): Auffahrunfall mit vier Beteiligten

Am Freitag ist es gegen 15.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen gekommen. Eine 22 -jährige Opel-Fahrerin musste am Ende der vierspurigen Ausbaustrecke der B 27 kurz nach der Anschlussstelle Bodelshausen in Fahrtrichtung Tübingen verkehrsbedingt warten. Dies bemerkte ein 68 -jähriger Citroen-Fahrer zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel auf den davorstehenden Fiat eines 33 -Jährigen und dieser wiederum auf den Hyundai einer 26 -Jährigen geschoben. Eine der unfallbeteiligten Personen wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 11.500 Euro. Der Citroen und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen

