Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Diebstahl von Motorroller; Verkehrsunfälle; Balkonbrand; Auseinandersetzungen mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Motorroller gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein Motorroller ist in der Nacht zum Freitag in Sondelfingen gestohlen worden. Die Besitzerin hatte ihren schwarzen Piaggio Roller, Typ Tec, in der Zeit von 19 Uhr bis acht Uhr vor dem Haus im Grenzweg mit eingerastetem Lenkradschloss abgestellt. An dem Fahrzeug sind die schwarzen Versicherungskennzeichen 692 HNP angebracht. Der Roller hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise werden an den Polizeiposten Reutlingen-Nord unter Telefon 07121/9611-0 erbeten. (ms)

Hayingen (RT): Unter Alkoholeinfluss gegen Mauer geprallt

Mit schweren Verletzungen ist ein 41-Jähriger nach einem Verkehrsunfall in Ehestetten in der Nacht zum Freitag vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Gegen 0.35 Uhr war der Mann ortseinwärts auf der Hauptstraße unterwegs. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Ford Galaxy, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine dortige Gartenmauer. Der 41-Jährige wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt. Weil sich während der Unfallaufnahme Hinweise auf eine mögliche Alkoholbeeinflussung des Fahrers ergaben, wurde eine Blutprobe veranlasst. Der nicht mehr fahrbereite Ford, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Schaden an der Gartenmauer beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Walddorfhäslach (RT): Auf Ölspur ins Schleudern geraten (Zeugenaufruf)

Eine Ölspur hat am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall auf der B 27, Anschlussstelle Walddorfhäslach, geführt. Gegen 19.10 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit seinem Honda die Bundesstraße in Fahrtrichtung Tübingen. In der Ausfahrt geriet er aufgrund der dortigen Ölspur ins Schleudern und prallte gegen den linken Bordstein. Sein Wagen wurde dabei so stark beschädigt, dass er anschließend abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird mit etwa 7.000 Euro beziffert. Verletzt wurde der 30-Jährige nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Zur Reinigung der Fahrbahn war neben der Feuerwehr auch die Straßenmeisterei vor Ort. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zum Verursacher der Ölspur aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/942-3333 um Zeugenhinweise. (rn)

Lichtenwald (ES): Balkonbrand

Ein Brand auf einem Balkon eines Wohnhauses hat am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in der Straße Bergäcker in Hegenlohe geführt. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte offenbar aufgrund einer nicht vollständig ausgedrückten Zigarettenkippe ein Papp-Aschenbecher auf einem Balkon im ersten Obergeschoss des Wohnhauses Feuer gefangen. Die Flammen griffen anschließend auf einen unmittelbar angrenzenden Baum über, konnten jedoch durch Anwohner und die alarmierte Feuerwehr, die mit sieben Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften angerückt war, rasch gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der Rettungsdienst war vorsorglich mit zwei Fahrzeugen und vier Helfern vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (rn)

Neuhausen (ES): Auseinandersetzungen in Flüchtlingsunterkunft

Aufgrund eines aggressiven 27-Jährigen ist die Polizei am Donnerstagabend zweimal in eine Flüchtlingsunterkunft in der Bahnhofstraße ausgerückt. Kurz nach 20 Uhr war es zwischen diesem und einem 30 Jahre alten Landsmann zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf der 27-Jährige auch mit einem Messer gedroht haben soll. Ein weiterer Bewohner im Alter von 27 Jahren, der schlichtend eingriff, verletzte sich dabei an dem Messer leicht an der Hand. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Gegen 22.40 Uhr geriet der Mann erneut mit einem 22-Jährigen und einer 26 Jahre alten Frau in Streit. Dabei soll er die beiden Personen geschlagen und leicht verletzt haben. Zu deren ambulanten Versorgung war auch ein Rettungswagen vor Ort. Den Tatverdächtigen, der die Unterkunft vor dem erneuten Eintreffen der Polizeibeamten in unbekannte Richtung verlassen hatte, erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft. (mr)

Rottenburg (TÜ): Aufeinander losgegangen

Zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen ist es am Donnerstagabend im Stadtteil Hailfingen gekommen. Kurz vor 22 Uhr befanden sich etwa zehn Personen an einer Biertischgarnitur vor einem Gebäude in der Flößlestraße. Mit mehreren Fahrzeugen fuhren bislang unbekannte Männer vor und fingen einen Streit an. Die Auseinandersetzung eskalierte und die beiden Gruppen gingen aufeinander los. Laut Zeugenangaben sollen die Kontrahenten hierbei auch Baseballschläger und Stöcke benutzt haben. Weiterhin soll ein Schuss, vermutlich aus einer Schreckschusswaffe, abgefeuert worden sein. Als eine Zeugin die Polizei rief, stiegen die Unbekannten in ihre Fahrzeuge ein und fuhren davon. An der anschließenden Fahndung beteiligten sich neben mehreren Streifenwagen auch ein Polizeihubschrauber. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen zum Hergang und zu den Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. (ms)

Rottenburg (TÜ): Kontrolle über Pkw verloren

Nach einem Unfall ist eine 60-Jährige BMW-Lenkerin am Freitagmorgen vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht worden. Kurz vor 6.30 Uhr befuhr die Frau die Landesstraße 385 von Weiler in Richtung Kiebingen. Dabei kam sie aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere hundert Meter über den Grünstreifen, ehe ihr Fahrzeug zum Stehen kam. Der BMW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. (rn)

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist der Lenker eines VW Golf bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag ereignet hat. Der 74-Jährige verlor auf der Wilhelm-Kraut-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sein Wagen gegen eine Gehwegabsperrung. Weil bei dem heftigen Zusammenstoß die Airbags des VW ausgelöst hatten, wurde der 74-Jährige vorsorglich vom alarmierten Rettungsdienst untersucht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. (rn)

Balingen (ZAK): Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Zwei Personen sind bei einem heftigen Auffahrunfall am späten Donnerstagnachmittag auf der B 27 verletzt worden. Eine 39-Jährige befuhr um 17.30 Uhr mit ihrem VW Tiguan die Bundesstraße in Richtung Rottweil. Auf Höhe der Anschlussstelle Balingen-Süd hatte sich ein Rückstau gebildet, den die Fahrerin zu spät bemerkte. Mit Wucht fuhr sie auf den stehenden 5er BMW eines 28 Jahre alten Mannes auf. Dieser und seine 23-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 15.000 Euro entstanden. Sie mussten abgeschleppt werden. (ms)

