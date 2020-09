POL-RT: Abgestellte Pkw angegangen; Verkehrsunfälle; Einbruch; Müll in Brand gesetzt; Hund verendet

Polizeipräsidium Reutlingen

Abgestellte Pkw angegangen

Unbekannte haben sich zwischen Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 8.30 Uhr, auf einem Parkplatz in der Rommelsbacher Straße an mehreren abgestellten Pkw zu schaffen gemacht. An einem Audi A6 schlugen die Diebe die Heckscheibe ein und entwendeten aus dem Kofferraum einen Satz Räder. Bei einem VW Passat montierten sie die Heckstoßstange ab und entkamen anschließend ungesehen. Der angerichtete Schaden wird mit etwa 7.000 Euro beziffert. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Lichtenstein (RT): Radfahrerin zu Fall gebracht und davongefahren (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Alb sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitagmittag, gegen zwölf Uhr, in Holzelfingen ereignet hat und später bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand war eine 65-Jährige mit ihrem Pedelec und einem Kinderanhänger, in dem sich zwei drei und fünf Jahre alte Kinder befanden, auf der Römerstraße in Richtung Engstingen unterwegs. Als sich die Frau bereits zur Fahrbahnmitte hin eingeordnet hatte, um in der Folge auf Höhe der Hausnummer 33 nach links abzubiegen, wurde sie von einem weißen Kastenwagen überholt und beim Einscheren geschnitten. Dadurch kam die 65-Jährige zu Fall und verletzt sich leicht. Die Kinder kamen nicht zu Schaden. Ob es zu einem Kontakt zwischen dem Transporter und dem Pedelec gekommen war, steht noch nicht fest. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug bzw. den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07129/932660 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Autohaus heimgesucht

Ohne Diebesgut ist ein Einbrecher nach derzeitigem Kenntnisstand am frühen Freitagmorgen in Bernhausen von dannen gezogen. Der Täter warf zwischen 1.20 Uhr und 7.10 Uhr eine Fensterscheibe eines Autohauses in der Felix-Wankel-Straße ein und machte sich in der Werkstatt auf die Suche nach Stehlenswertem. Danach flüchtete er in unbekannte Richtung. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

Ohmden (ES): Seitenscheibe eingeschlagen

Auf dem Parkplatz Kreuzeiche an der K 1203 hat am Freitagvormittag ein Pkw-Aufbrecher zugeschlagen. Der Täter nutzte zwischen 9.10 Uhr und 10.10 Uhr die kurze Abwesenheit des Fahrers aus und schlug an dessen Nissan Note die Scheibe der Fahrertür ein. Aus dem Seitenfach der Tür entwendete der Unbekannte eine Geldbörse samt Inhalt. Der angerichtete Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro übersteigt den Wert des Diebesguts dabei um ein Vielfaches. (mr)

Plochingen (ES): Müll in Brand gesetzt

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt die Polizei gegen einen 33-Jährigen. Dem Mann wird vorgeworfen, in der Nacht zum Freitag, kurz nach 23.30 Uhr, im Oskar-Schlemmer-Weg und der Geschwister-Scholl-Straße zur Abholung bereitgestellte, gelbe Säcke und Mülltonnen in Brand gesteckt zu haben. Die Flammen wurden durch alarmierte Polizeibeamte und die Feuerwehr gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise hatten auf die Spur des 33-Jährigen geführt. Der Beschuldigte wurde kurz nach der Tat an seiner Plochinger Wohnanschrift angetroffen und vorübergehend festgenommen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft entsprechend zur Anzeige gebracht. (rn)

Meßstetten (ZAK): Hund verendet

Am Mittwochvormittag ist in Hartheim ein Labrador nach einem kurzen Spaziergang an der langen Leine plötzlich verendet. Die achtjährige Hündin erbrach Zuhause mehrfach und starb. Kurz zuvor, zwischen neun Uhr und zehn Uhr, war der Besitzer mit seinem Tier im Gewann Im Grund / Hilbenwiesen, nahe der Hartheimer Kapelle unterwegs gewesen. Aufgrund der Symptome und der erbrochenen Essensreste, die die Hündin von ihrem Besitzer zuvor nicht zu fressen bekommen hatte, besteht der Verdacht, dass das Tier beim Spaziergang einen vergifteten Köder geschluckt haben könnte. Die Ermittlungen des Polizeiposten Meßstetten dauern an.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang allen Hundebesitzern, ihre Tiere an die Leine zu nehmen und darauf zu achten, dass von diesen keine herumliegenden Gegenstände gefressen werden. (mr)

