POL-RT: Verkehrsunfälle, Schlägereien, erfolgreiche Vermisstensuche

Metzingen (RT): Nach Überschlag auf Dach gelandet

Am Samstagabend hat sich auf der B 312/B 28 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Gegen 22.30 Uhr befuhr ein 59-Jähriger mit seinem Opel die B 312/B 28 von Reutlingen kommend auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Metzingen. Kurz vor der Abzweigung der B 28 in Richtung Bad Urach entschied der 59-Jährige spontan, doch auf die B 28 abzufahren. Auf Grund seiner für dieses Fahrmanöver nicht angepassten Geschwindigkeit kam der Opel im Übergangsbereich zur B 28 alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrer konnte durch andere Verkehrsteilnehmer unverletzt aus seinem Fahrzeug befreit werden. Da zunächst mehrere unklare Meldungen über den Verkehrsunfall eingingen, war die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. An dem Opel entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro, er wurde abgeschleppt.

Nürtingen (ES): Prügelei (Zeugenaufruf)

Heftig aneinander geraten sind mehrere Personen am frühen Sonntagmorgen gegen 01.20 Uhr vor einer Bar in der Kirchheimer Straße. Beim Eintreffen der Polizeistreifen war die Auseinandersetzung zwischen den fünf alkoholisierten Personen beendet. Zwei Frauen im Alter von 25 und 26 Jahren, die zuvor schlichtend eingriffen, trugen leichte Verletzungen davon. Ein weiterer 41-Jähriger musste ebenfalls mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus ambulant versorgt werden. Ferner wurde ein Briefkasten mutwillig zerstört. Drei der involvierten Männer im Alter von 27, 28 und 32 Jahren verhielten sich bei der Sachverhaltsaufnahme äußerst aggressiv und unkooperativ, sodass sie den Rest der Nacht in der polizeilichen Gewahrsamszelle verbringen mussten. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 07022/9224-0 um Zeugenhinweise.

Nürtingen (ES): In Straßengraben geschleudert

In der Nacht zum Sonntag ist es auf der Kreisstraße zwischen Oberboihingen und Nürtingen-Reudern zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem der 22-jährige Fahrer schwer verletzt worden ist. Der Fiatlenker fuhr gegen 03.00 Uhr in Richtung Reudern und musste nach eigenen Angaben dabei einem Reh ausweichen. Hierdurch kam er mit seinem Pkw ins Schleudern und schließlich nach rechts in den Straßengraben. Durch eine im Straßengraben vorhandene Betondohle wurde der Fiat wieder auf die Straße zurückgeschleudert. Bei der Unfallaufnahme konnte beim 22-Jährigen deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Ihm wurde hierauf eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. An seinem Fiat entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gaspedal mit Bremse verwechselt

Am Samstagnachmittag hat sich kurz nach 16.00 Uhr in Leinfelden ein Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und zwei leichtverletzten Beteiligten ereignet. Eine 93-jährige BMW-Fahrerin verwechselte in der Markomannenstraße das Gas- mit dem Bremspedal und kollidierte hierauf frontal mit der Fahrerseite eines dort kreuzenden 56-jährigen Audi-Fahrers. Das Fahrzeug der 93-Jährigen wurde in der Folge abgewiesen und kam nach dem Aufprall gegen eine Laterne zum Stillstand. Beide Unfallbeteiligte wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. An den beiden Fahrzeugen, welche nicht mehr fahrbereit waren, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Dettenhausen (TÜ): Vermisste Seniorin lebend aufgegriffen

Eine seit Samstagabend vermisste Frau aus Dettenhausen ist nach langer Suche am Sonntagmorgen aufgegriffen worden. Die 78-jährige demente Frau hatte am Samstagabend unbemerkt ein Seniorenheim verlassen. Da aufgrund ihrer Krankheit keine umfängliche Orientierung bestand und eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, suchte die Polizei über Nacht und am Sonntagvormittag mit mehreren Streifenbesatzungen, einem Polizeihubschrauber und Personenspürhund nach der betagten Dame. Dank einem Zeugenhinweis konnte sie letztendlich am Sonntagvormittag gegen 11.00 Uhr vom Freibad Dettenhausen aus in einem nahegelegenen Waldstück gesichtet werden. Von dort aus gelangten Ersthelfer zu der durch einen Sturz verletzten Dame. Sie wurde von der Feuerwehr geborgen und in ein Krankenhaus überstellt.

Albstadt (ZAK): Von unbekannter Frau geschlagen

Zu einem Körperverletzungsdelikt zwischen zwei Personen ist es am Sonntagmorgen um 03.00 Uhr vor einer Gaststätte im Bahnhofsbereich gekommen, in deren Verlauf ein 19-Jähriger leicht verletzt worden ist. Zuvor kam es zwischen den zwei Personen zu einem kurzen Streitgespräch, infolgedessen die bislang unbekannte Frau dem 19-Jährigen ein Glas ins Gesicht schlug. Die Frau ist etwa 18 Jahre alt, ca. 165 cm groß, hat eine normale Statur und blonde Haare. Die Verletzung musste in einer Klinik behandelt werden. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hechingen (ZAK): Vermisstensuche

Die Polizei hat einen seit Samstagabend vermissten 31-jährigen Mann aus Hechingen am Sonntagmorgen wohlbehalten aufgegriffen. Da eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden umgehend intensive Suchmaßnahmen eingeleitet und über Nacht betrieben. Neben mehreren Streifenbesatzungen wurden auch ein Polizeihubschrauber sowie Personenspürhunde der Polizei und des Rettungsdienstes eingesetzt. Der Mann konnte am Sonntagmorgen gegen 09.00 Uhr letztendlich wohlbehalten durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Hechingen angetroffen werden.

Balingen (ZAK): Pkw überschlagen

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es in der Nacht zum Sonntag gegen 02.40 Uhr im Industriegebiet "Gehrn" in Balingen gekommen. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 25-Jährige aus Albstadt mit ihrem BMW die Straße "Auf Stetten" in Richtung Messegelände. Im BMW befanden sich insgesamt fünf Personen, von denen nach derzeitigem Ermittlungstand die drei Personen im Fond nicht angegurtet waren. Im Bereich einer scharfen Linkskurve geriet das Fahrzeug der 25-Jährigen ins Schleudern und kam schließlich nach rechts von der Fahrbahn ab. In der angrenzenden Wiese überschlug sich der BMW mehrfach, bevor er völlig zerstört zur Endlage kam. Bei dem Unfall wurde ein 21-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Ein 20-jähriger Mitfahrer trug so schwere Verletzungen davon, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 25-Jährige zur Unfallzeit erheblich unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Test ergab einen Wert von etwa 2 Promille. Nach der erfolgten Blutentnahme musste sie ihren Führerschein abgeben. Der entstandene Schaden bei dem Unfall beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

