Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/A65-B38 - Schutzplanke touchiert, Unfallverursacher geflüchtet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 23.05.2020, gegen 14:00 Uhr, befuhren zwei PKW aus Richtung Ludwigshafen kommend die Abfahrt Neustadt-Nord/A65 auf die B38. Hierbei schnitt der unfallverursachende PKW das Fahrzeug eines 26-jährigen Neustadters, so dass dieser abbremsen musste und eine Schutzplanke touchierte. Es entstand Schaden am PKW und an der Schutzplanke in Höhe von ca. 600,- EUR. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen Kleinwagen der Marke Fiat handeln. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Neu, PK´in

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell