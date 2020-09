Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Waffen und Betäubungsmittel beschlagnahmt (Hechingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Hechingen (ZAK):

Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen, eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei und das Polizeirevier Hechingen gegen ein Ehepaar aus einer Tübinger Kreisgemeinde.

Auf die Spur der Verdächtigen kam die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Abend des 13. August 2020 in einem Waldstück bei Hechingen-Stein ereignet hatte. Dort hatten Zeugen mehrere Schüsse wahrgenommen und in diesem Zusammenhang auf zwei in der Nähe des mutmaßlichen Tatorts abgestellte Pkw hingewiesen, wodurch sich ein erster Tatverdacht gegen einen 38-Jährigen und dessen 34 Jahre alte Ehefrau ergab, die beide nicht über waffenrechtliche Erlaubnisse verfügten.

Nachdem sich der Verdacht im Zuge der Ermittlungen erhärtet hatte, erließ das Amtsgericht Hechingen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Paares, den die Polizei am Freitagmorgen vollstreckte. Dabei fanden und beschlagnahmten die Ermittler eine erlaubnispflichtige Pistole und ein Kleinkaliber-Gewehr, jeweils mit entsprechender Munition. Außerdem wurden unter anderem etwa 70 Gramm Marihuana aufgefunden, weshalb das Verfahren gegen die beiden Verdächtigen auf Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz ausgeweitet wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (rn)

