Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände; Verkehrsunfälle; Auseinandersetzungen; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Thuja-Hecke in Brand geraten

Eine Thuja-Hecke ist am Montagnachmittag in der Julius-Kemmler-Straße in Betzingen in Brand geraten. Ein 62-Jähriger hatte gegen 14.15 Uhr mit einem Gasbrenner Unkraut zwischen den Pflastersteinen in einem Hof entfernt. Hierbei geriet die Hecke in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurden noch ein Kunststoffrollladen des Nachbargebäudes sowie ein angrenzender Carport in Mitleidenschaft gezogen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelang es einem Zeugen die Flammen zu löschen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten lediglich noch Nachlöscharbeiten verrichten. Der Zeuge zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 2.500 Euro. (ms)

Münsingen (RT): Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Schaden in Höhe von knapp 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag bei Münsingen entstanden. Ein 47-Jähriger war um 16 Uhr mit seinem Seat Leon und Anhänger auf der L 230 von der B 465 kommend in Richtung Böttingen unterwegs. Zum besseren Rechtsabbiegen in Richtung eines Häckselplatzes ordnete er sich mit seinem Gespann halbseitig auf einem Linksabbiegestreifen ein. Ein nachfolgender, 48-jähriger Lenker eines VW Tiguan überholte daraufhin rechts. Beim Abbiegen des 47-Jährigen kam es zur Kollision mit dem SUV. Dieser war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 48-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem VW-Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Zur Unterstützung war die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Römerstein (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Wirtschaftlicher Totalschaden und ein Leichtverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der L 252 ereignet hat. Kurz nach sieben Uhr befuhr ein 38-Jähringer die Landesstraße von Donnstetten in Richtung Böhringen. Kurz vor der Einmündung zur K 6704 geriet er dabei mit der rechten Fahrzeugseite ins Bankett. Beim anschließenden Gegenlenken verlor der 38-Jährige die Kontrolle über seinen Opel Tigra. Der Wagen kam in der Folge nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich dort mehrfach, ehe er in einem Flurstück zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich anschließend selbst aus dem Wrack befreien. Er wurde von einem Notarzt erstversorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Opel musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. (rn)

Metzingen (RT): 20-Jährigen angegriffen (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Montag auf dem Gelände eines Schnellrestaurants in der Ulmer Straße ereignet hat. Gegen 1.20 Uhr wurden die Polizeibeamten gerufen, weil dort ein 20-Jähriger offenbar mit zwei Männern in Streit geraten war, die ihn anschließend getreten und zu Boden gerissen haben sollen. Der junge Mann wurde dabei verletzt und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Tatverdächtigen waren zwischenzeitlich in einem älteren, roten Fahrzeug - möglicherweise einem Mercedes - mit RT-Zulassung geflüchtet. Einer der Männer soll zwischen 25 und 30 Jahre alt gewesen sein und einen dunklen Bart sowie eine Undercutfrisur getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (rn)

Kirchheim (ES): Einbruch in Bäckerei

In der Nacht zum Dienstag ist in eine Kirchheimer Bäckerei in der Hegelstraße eingebrochen worden. In der Zeit von 20 Uhr bis kurz nach fünf Uhr verschaffte sich der bislang unbekannte Täter auf noch nicht geklärte Weise über den Haupteingang Zutritt zu dem Geschäft. Beim Durchstöbern des Ladens entwendete er etwas Bargeld. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Köngen (ES): Bei Auffahrunfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich am Montagvormittag ein 16 Jahre alter Leichtkraftradfahrer bei einem Auffahrunfall auf der Bahnhofstraße zugezogen. Der Jugendliche stieß mit seiner Yamaha gegen 10.50 Uhr wohl aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit mit dem Heck eines Ford C-Max zusammen, der von einer 39-Jährigen gelenkt wurde. Nach einer ambulanten Untersuchung im Rettungswagen konnte der 16-Jährige seine Fahrt fortsetzen. Der Gesamtschaden beträgt rund 2.000 Euro. (mr)

Aichtal (ES): Schadensträchtiger Verkehrsunfall

Ein beträchtlicher Schaden von rund 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen im Gewerbegebiet Aichholz entstanden. Ein 38-Jähriger war um 6.15 Uhr mit seinem Mercedes CLA in der Max-Eyth-Straße in Fahrtrichtung Aich unterwegs. Um in einen Parkplatz rechts einzufahren, holte er in einem Bogen aus. Dies erkannte ein hinter ihm fahrender 20-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse nicht und prallte in die Beifahrerseite des CLA. Verletzt wurde durch die Kollision glücklicherweise niemand. Die A-Klasse musste anschließend von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Hechingen (ZAK): Kollision im Kreisverkehr

Die Missachtung der Vorfahrt ist ursächlich für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen im Bahnhofskreisverkehr ereignet hat. Gegen sieben Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Hako Multicar aus der Ermelesstraße in den Kreisverkehr ein, ohne auf den bereits dort fahrenden, vorfahrtsberechtigten Mercedes eines 32-Jährigen zu achten. Bei der anschließenden Kollision blieben die Unfallbeteiligten zum Glück unverletzt und das Multicar trug keinen Schaden davon. Der Mercedes, an dem Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden war, musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. (sm)

Albstadt-Ebingen (ZAK): In Wohnhaus eingebrochen

Bargeld, Schmuck und mehrere Handys haben zwei Einbrecher am Montagvormittag in Ebingen erbeutet. Über eine aufgehebelte Tür gelangten die beiden Täter in das Gebäude in der Lederstraße. Beim Durchwühlen der Räume wurden sie gegen 11.15 Uhr von den Wohnungseigentümern entdeckt. Bis zum Eintreffen der Polizei konnten sie über den Balkon in unbekannte Richtung flüchten. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Balingen (ZAK): Nach Faustschlag verletzt

Ein 26-Jähriger ist offenbar am Montagabend, gegen 19 Uhr, in der Bahnhofstraße von einem Gleichaltrigen angegriffen und verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer hatte den 26-Jährigen angesprochen und ihm unvermittelt einen Faustschlag gegen den Kopf verpasst. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Simon-Schweitzer-Straße. Das Opfer musste mit einer blutenden Verletzung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige wurde von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten im Zuge der Fahndung auf einer Brücke zur Albrechtstraße gestellt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (rn)

Albstadt (ZAK): Sperrmüllfahrzeug in Brand geraten

Die Ladung eines Sperrmüllfahrzeugs ist am Dienstagmorgen, kurz nach 8.30 Uhr, in der Reginenstraße in Brand geraten. Zuvor hatte ein Mitarbeiter bereitgestellten Sperrmüll in das Fahrzeug geladen und die Presse betätigt. Dabei soll es zu einer Verpuffung gekommen sein, durch die der Müll Feuer fing. Die Flammen wurden durch die alarmierte Feuerwehr, die mit zahlreichen Einsatzkräften angerückt war, gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. (rn)

