Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weiterer Verkehrsunfall; Rettungseinsatz in Berkheim

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Mit Kleinkraftrad gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Jugendlicher bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag auf der Holzelfinger Steige erlitten. Der 16-Jährige war auf einem Kleinkraftrad gegen 9.40 Uhr auf der L 387 von Holzelfingen nach Unterhausen unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve geriet die Aprilia zu weit nach rechts und streifte den Randstein sowie die angrenzenden Schutzplanken. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Zweirad und stürzte auf den Asphalt. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der Schaden an der Aprilia beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 1.000 Euro. Für die Dauer der Versorgung des Verletzten sowie der Unfallaufnahme war die Holzelfinger Steige bis 10.45 Uhr voll gesperrt. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (mr)

Esslingen (ES): Rettungseinsatz in Berkheim

In Berkheim hat ein verletzter Mann am Dienstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, die Einsatzkräfte von Rettungsdienst und Polizei auf den Plan gerufen. Wie sich herausstellte, hatte sich der in einem psychischen Ausnahmezustand befindliche 48-Jährige in seiner Wohnung offenbar selbst eine blutende Verletzung zugefügt. Nach Eintreffen der Rettungskräfte und der Polizei flüchtete der offensichtlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stehende und laut nach polizeilicher Hilfe schreiende Mann in den Garten, wo er nach den eingesetzten Beamten schlug und zu Boden gebracht werden musste. Gegen das anschließende Anlegen der Handschließen wehrte er sich massiv mit Tritten, Schlägen und Bissen. Zwei Polizeibeamte wurden dabei verletzt, einer davon musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden und konnte den Dienst nicht fortsetzten. Der 48-Jährige wurde vom Rettungsdienst in eine Fachklinik eingeliefert. (rn)

Rückfragen bitte an:

Ramona Noller (rn), Telefon 07121/942-1103



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell