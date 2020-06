Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Fahrzeug brennt aus

Papenburg (ots)

Gestern gegen 16:00 Uhr geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Pkw in Brand. Während der Fahrt stellte der Führer eines Mercedes Rauch in seinem Pkw fest. Daraufhin stellte er das Fahrzeug unverzüglich an einem Waldstück an der Meppener Straße in Papenburg ab. Kurze Zeit später brannte das Fahrzeug vollständig aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Diverses Geäst wurde bei dem Brand leicht angesengt.

