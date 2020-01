Polizei Hamburg

POL-HH: 200117-4. Drei Verletzte nach Verkehrsunfall mit Linienbus in Hamburg-Hausbruch

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 16.01.2020, 17:40 Uhr Unfallort: Hamburg-Hausbruch, Waltershofer Straße/ Georg-Heyken-Straße

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Pkw wurden gestern Nachmittag zwei Fahrgäste und ein Pkw-Fahrer leicht verletzt. Der Verkehrsunfalldienst Süd (VD 4) übernahm die Ermittlungen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand befuhr der 46-jährige Fahrer eines Linienbusses die Waltershofer Straße in Richtung Cuxhavener Straße. An der Einmündung Waltershofer Straße/ Georg-Heyken-Straße wollte der 46-Jährige nach links in die Georg-Heyken-Straße einbiegen. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigen VW Golf, der die Waltershofer Straße in Richtung Moorburger Elbdeich befuhr.

Durch den Zusammenstoß wurden im Linienbus zwei Fahrgäste (21,61) sowie der 75-jährige VW Fahrer verletzt. Alle wurden anschließend mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des Verkehrsunfalles und der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme kam es am Unfallort zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

