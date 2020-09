Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Mehrere Unfälle, Betrug mit Zeugenaufruf

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): 13-Jähriger legt Brand in einem Einkaufsmarkt

Ein 13-jähriger Junge dürfte den Brand gelegt haben, der am Freitagnachmittag zum Einsatz zahlreicher Rettungskräfte in Reutlingen geführt hat. Kurz nach 14 Uhr entdeckten Kunden in einem Einkaufsmarkt am Heilbrunnen einen Brand. Hier hatte ein Regal mit Babytextilien Feuer gefangen. Kunden die den Brand entdeckt hatten konnten das Feuer mit einem dort befindlichen Feuerlöscher schnell löschen. Erste Ermittlungen erbrachten einen Tatverdacht gegen einen 13-jährigen Jungen der unweit des Tatortes wohnt und dem Personal des Marktes bekannt war. Die Kriminalpolizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat, konnte den Jungen antreffen und befragen. Dieser räumte ein den Brand gelegt zu haben. Der Grund dürfte "Langeweile" gewesen sein. Der entstandene Schaden im Markt beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 15.000 bis 20.000 tausend Euro.

Metzingen (RT): Beträchtlicher Sachschaden nach Vorfahrtsmissachtung

Beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 45.000 Euro ist am Freitagmittag bei einem Verkehrsunfall im Metzinger Industriegebiet entstanden. Kurz nach 13.15 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Daimler GLK die Sennfelder Straße in Richtung Carl-Zeiss-Straße. Beim Überqueren der Stuttgarter Straße missachtete er die Vorfahrt eines Nissan Quashqai, dessen 63 Jahre alte Fahrerin ortseinwärts unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision im Kreuzungsbereich wurden beide Fahrzeuge so schwer beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Die Fahrerin des Nissan wurde beim Zusammenstoß an der Hand leicht verletzt und kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in eine Klinik.

Tübingen (TÜ): Drei Verletzte bei Vorfahrtsmissachtung

Drei Verkehrsteilnehmer sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag zwischen Tübingen-Lustnau und Tübingen-Bebenhausen verletzt worden. Eine 84 Jahre alte Pkw-Lenkerin wollte gegen 16.40 Uhr vom Kirnbachsträßchen nach links auf die Landesstraße 1208 in Richtung Tübingen-Lustnau einbiegen. Hierbei übersah sie eine 66-jährige Verkehrsteilnehmerin, welche die Landesstraße mit ihrem Pkw in Richtung Tübingen-Bebenhausen befuhr. Bei der Kollision wurden die Unfallverursacherin sowie ihre 92 Jahre alte Mitfahrerin schwer verletzt, die 66-jährige Unfallgegnerin erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Unfallfahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden, insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf etwa 22.000 Euro geschätzt. An der Unfallstelle war der Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, die Feuerwehr war mit zwei Einsatzkräften vor Ort. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis 18.30 Uhr voll gesperrt werden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf dem Dach gelandet

Ein spektakulärer Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen auf der B 27 ereignet. Ein 19-Jährger war um ein Uhr mit seinem Mercedes GLA auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Nach ersten Ermittlungen kam der Mercedes nach links in den Grünstreifen und im Anschluss nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte so unglücklich gegen die dortige Böschung, dass der Pkw umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrer konnte sich selbständig mit schweren Verletzungen aus dem Mercedes befreien. Der Rettungsdienst bracht ihn in eine Klinik. Das Fahrzeug hatte nach dem Unfall kurz Feuer gefangen. Es konnte von Ersthelfern vor Ort zum Glück gelöscht werden. Das Auto musste durch einen Abschleppwagen geborgen werden. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Durch die umherfliegenden Teile des Mercedes wurde auf der Gegenfahrbahn ein weiteres Fahrzeug leicht beschädigt. Weitere Personen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Feuerwehr Aichtal war mit 3 Fahrzeugen und 15 Mann vor Ort. Die Bundesstraße musste in beiden Richtungen zur Unfallaufnahme mehrfach gesperrt werden.

Weilheim an der Teck (ES): Verkehrsunfall mit Stromausfall

Am Freitag, gegen 15.25 Uhr ist es in Weilheim an der Teck, Kreuzung Schluchtweg zur Zeller Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Öltank von einem Anhänger rutschte. Der Führer eines Fahrzeuggespanns aus Klein-Lkw und Anhänger befuhr den Schluchtweg und wollte an der Kreuzung zur Zeller Straße, in diese nach links abbiegen. Hierbei verrutschte ein, unzureichend auf dem Anhänger gesicherter Öltank, sodass der Anhänger gegen einen Stromverteilerkasten umkippte. Die Feuerwehr Weilheim kam mit 3 Fahrzeugen und 17 Mann um ausgelaufenes Heizöl zu beseitigen. Mitarbeiter der Netze BW kümmerten sich um den Verteilerkasten, welcher völlig zerstört wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Die angrenzende Tankstelle, mehrere Häuser in der Umgebung und die Lichtzeichenanlage waren vom Stromausfall bis zur Beendigung der Reparaturarbeiten betroffen.

Filderstadt (ES): Verkehrsunfall mit Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitag, gegen 21.35 Uhr, hat sich in Filderstadt-Plattenhardt, Schulstraße ein Verkehrsunfall mit Gefährdung eines Fußgängers ereignet. Eine 34-jährige Führerin eines Pkw Ford befuhr die Schulstraße in Richtung Uhlbergstraße. Beim dortigen Fußgängerüberweg übersah sie einen 73-jährigen Fußgänger, welcher diesen überqueren wollte und verfehlte ihn knapp. Der Fußgänger wurde nicht verletzt. An der abknickenden Vorfahrt zur Uhlbergstraße kam die Ford-Fahrerin dann infolge überhöhter Geschwindigkeit und alkoholischer Beeinflussung von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Baum vor einem Ladengeschäft und kam auf dem Grünstreifen zum Stehen. Inwieweit 2 jüngere Frauen, welche vor dem Ladengeschäft standen, gefährdet wurden, kann noch nicht gesagt werden, da diese bislang unbekannt sind. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine erhebliche Alkoholisierung, was eine Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte. Es entstand Sachschaden von 3.000 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls sowie die 2 jungen Frauen, werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei Esslingen, Tel.: 0711/3990420, in Verbindung zu setzen.

Balingen (ZAK): Betrug / Zeugenaufruf

Am Freitag, gegen 18.00 Uhr, hat ein Gaunerpärchen die Gutmütigkeit eines 79-jährigen Mannes in Balingen ausgenutzt. Der Mann kam gerade vom Friedhof, als neben ihm ein Fahrzeug anhielt. Eine ca. 40-jährige Beifahrerin, Pagenschnitt, schwarze Haare, stieg aus und fragte ihn nach dem Weg zu einer Tankstelle. Der ca. 80-jährige Fahrer fuhr dann weg, die 40-jährige ging nochmals mit zum Friedhof. Kurz darauf kam der Fahrer zurück und der 79-jährige lud beide zum Tee in seine Wohnung in der Balinger Innenstadt ein. Hier stellte sich heraus, dass alle drei aus der gleichen Gegend im Osten Europas stammen. Nun bat der 80-jährige Tatverdächtige um 2.000 Euro, da er einen Unfall hatte. Das Geld wollte er Montag zurück zahlen und hinterlegte als Pfand eine angeblich goldene Uhr. Der gutmütige Balinger holte einen Umschlag, in welchem sich 10.000 Euro befanden und zählte die 2.000 Euro ab. Den Umschlag legte er dann auf dem Tisch ab. Nachdem er die beiden Personen verabschiedet hatte und in die Wohnung zurückkam, stellte er das Fehlen des gesamten Umschlags und der angeblich goldenen Uhr fest. Die Polizei Balingen sucht in diesem Zusammenhang einen schwarzen, 4-türigen Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen -KL- für Kaiserslautern. Dieser Pkw könnte Zeugen im Bereich des Friedhofs oder später dann zwischen 18.00-19.00 Uhr auf dem Parkplatz Lindle in Balingen aufgefallen sein. Zeugen werden gebeten, Hinweise an das Polizeirevier Balingen Tel.: 07433/264611 zu richten.

