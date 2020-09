Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen am Hochwasserbehälter - Brennendes Auto - Arbeitsunfall - Parkendes Fahrzeug übersehen

Rot am See: Parkendes Fahrzeug übersehen

Am Montag um 08:30 Uhr, befuhr ein 45-Jähriger mit seinem VW Passat die Landstraße 1040. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er einen am rechten Straßenrand geparkten Daimler-Chrysler und fuhr nahezu ungebremst auf. Der Fahrer des Daimler stand zu diesem Zeitpunkt etwa einen Meter von seinem Fahrzeug entfernt und blieb unverletzt. Der VW-Fahrer wurde leicht verletzt. Er musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Ilshofen: Sachbeschädigungen am Hochwasserbehälter

Zwischen Donnerstag und Sonntag feierte eine bislang unbekannte Personengesellschaft im Gewann Lehenholz, bei dem dortigen Hochbehälter eine Party. Hierbei wurden etwa 50 Bierflaschen, mehrere Weinflaschen und anderes Leergut zurückgelassen. Des Weiteren wurde der Hochbehälter mit mehreren Farbschmierereien beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Ilshofen unter der Rufnummer 07904 / 940010 entgegen.

Obersontheim: Arbeitsunfall

Am Montag um 10:40 Uhr kam es auf einem Werksgelände in der Schloßstraße zu einem Arbeitsunfall, bei welchem eine 25-jährige Frau schwer verletzt wurde. Die 25-Jährige lief neben einem Gabelstapler, als plötzlich die von dem Stapler geladene Maschine ins Rutschen geriet. Die junge Frau bemerkte dies und wollte reflexartig das Herabfallen der Maschine verhindern. Hierbei geriet sie unter die herabstürzende Ladung. Vor Ort waren zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie die Feuerwehr Obersontheim mit drei Fahrzeugen und 15 Kräften im Einsatz.

Schwäbisch Hall: Brennendes Auto

Am Montag um 8 Uhr fuhr eine 33-Jährige mit Ihrem PKW Opel vom Egerländer Weg in Richtung Hessental. Auf Höhe des dortigen Kindergartens stellte die Fahrerin leichten Qualm aus dem Motorraum fest. Nach ihrer Rückkehr an die Wohnadresse schlugen plötzlich Flammen aus dem Motorraum. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Schwäbisch Hall, die mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort kamen, gelöscht.

