Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schäden durch verlorenen Erdklumpen; Ausnüchterungshaft für Störenfried; Autoscheibe eingeschlagen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Schäden durch verlorenen Erdklumpen

Wer hat den Erdklumpen verloren, der Donnerstag, 20. August, in einer Kurve auf der Bundesstraße 255 zwischen Lohra Willershausen und Weimar auf der Straße lag? Welcher Lastwagen oder Pkw mit Anhänger transportierte eine Ladung, die zumindest Erde enthielt und benutzte dabei gegen 13 Uhr die B 255? Für gleich drei von Weimar nach Lohra/Gladenbach unmittelbar hintereinanderfahrende Autos führte die verlorene Ladung zu Sachschäden an der Front. An einem Auto platzte sogar ein Vorderreifen. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Ausnüchterungshaft für Störenfried

In Kirchhain störte ein offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender 37 Jahre alter Mann eine Veranstaltung auf dem Marktplatz. Er pöbelte herum und beleidigte die Besucher. Da er auch den polizeilichen Weisungen nicht folgte, nahm die Polizei den Mann um 21.15 Uhr in Gewahrsam. Auf dem Weg bis in die Zelle beleidigte er fortwährend die Polizeibeamten und bedrohte sie verbal. Für den Mann aus dem Ostkreis endete der Abend frühzeitig in der Ausnüchterungszelle und mit Anzeigen wegen Bedrohung und Beleidigung.

Cappel - Autoscheibe eingeschlagen

Ob es sich nun um die Vorbereitungshandlung zum Autodiebstahl oder Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto oder "nur" um Sachbeschädigung handelte, steht nicht fest. Möglicherweise tauchten ja Zeugen auf und veranlassten den Täter zum frühzeitigen Abbruch. Tatsache ist eine zerstörte Scheibe auf der Beifahrerseite. Der betroffene weiße Golf stand zur mutmaßlichen Tatzeit zwischen 22.30 Uhr am Donnerstag und 08 Uhr am Freitag, vor einem Anwesen in der Sommerstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

