Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Keinen Führerschein und unter Drogeneinfluss; Berauschende Mittel konsumiert und im Auto; Fahrraddiebstahl

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchhain - Keinen Führerschein und unter Drogeneinfluss

Der am Dienstag, 18. August, um 09.10 Uhr in der Römerstraße überprüfte Fahrer eines Kleinlieferwagens hat keinen Führerschein und fuhr darüber hinaus unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln. Der Drogentest des 51 Jahre alten Mannes aus dem Vogelsbergkreis reagierte gleich auf mehrere Substanzen positiv. Wie immer in diesen Fällen beendete die Polizei die Autofahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Marburg - Berauschende Mittel konsumiert und im Auto

Im Auto eines 24-Jährigen fand die Polizei in der Nacht zum Dienstag, 18. August, um 01.35 Uhr Cannabis. Als denn der Drogentest auch noch positiv reagierte, war die Fahrt in der Cappeler Straße zu Ende. Die Polizei veranlasste die Blutprobe. Der junge Mann muss sich demnächst wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln und wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Ob er seinen Führerschein behalten darf, hängt vom Ergebnis der Blutprobe und der Entscheidung des Gerichts ab.

Marburg - Fahrraddiebstahl in der Oberstadt

Am Donnerstag, 13. August, um 15.30 Uhr stellte ein 30-jähriger Marburger sein schwarz rotes Trekkingrad in der Aulgasse Ecke Reitgasse ab und sicherte es mit einem Drahtringschloss an einem Fahrradständer. Am Dienstag, 18. August, um 07.30 Uhr stellte der Mann den Diebstahl seines älteren Fahrrades fest. Das Schloss lag aufgebrochen in der Nähe. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell