POL-MR: Versuchter Einbruch; Motorroller gestohlen; Mittags unter Drogeneinfluss; Graffiti; Fahrraddiebstahl; Kratzer auf der Beifahrerseite; Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung

Marburg - Versuchter Einbruch in Afföller-Vereinsheim

Der oder die Täter versuchten es an der Haupteingangstür und an einem Fenster. Sie blieben in beiden Fällen erfolglos. Die Sicherheit von Tür und Fenster ließ ein Aufhebeln nicht zu. Zwar gab es keine Beute, allerdings entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Nach den ersten Ermittlungen war der versuchte Einbruch in der Nacht zum Dienstag, 18. August, gegen 04.20 Uhr. Wer hat zu dieser Zeit oder aber auch zuvor rund um das Vereinsheim in der Straße Afföllerwiesen verdächtige Personen bemerkt oder ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Motorroller gestohlen

Wo ist der schwarze Leichtkraftrad-Roller Sym Fiddle II 50? Der Motorroller im Wert von 1800 Euro stand vor dem Diebstahl auf der Abstellfläche vor dem Hörsaalgebäude in der Biegenstraße. Die Tat war zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 13 Uhr am Sonntag, 16. August. Am Roller befindet sich ein für das Jahr 2002 gültiges Versicherungskennzeichen. Mit dem Roller erbeutete der Täter auch noch einen Motorradhelm, der im Fach unter dem Sitz lag. Hinwiese zum Verbleib bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Mittags unter Drogeneinfluss am Steuer

Der Drogentest des 49 Jahre alten Autofahrers reagierte positiv auf Kokain. Die Polizei beendete die Fahrt des im Ostkreis lebenden Mannes am Montag, 17. August, um 12.30 Uhr in der Herrenwaldstraße und veranlasste eine Blutprobe.

Marburg - Graffiti in der Biegenstraße

Am zurückliegenden Wochenende beschmierte ein noch unbekannter Täter in der Biegenstraße die Fassade eines Hauses mit einem 1,10 x 0.45 Meter großen orangefarbenen Graffiti. Ein politischer Hintergrund der Sachbeschädigung war nicht erkennbar. Wer hat zur Tatzeit zwischen 18 Uhr am Freitag und 08 Uhr am Montag, 17. August entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

Marburg - Fahrraddiebstahl

Zwischen 23 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am folgenden Freitag, 14. August, stahl ein Dieb ein vor dem Anwesen Alte Kasseler Straße 43 abgestelltes rotes Rennrad. Wo ist das ältere Fahrrad seither plötzlich aufgetaucht? hinwiese zum Verbleib und/oder zum Täter bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Kratzer auf der Beifahrerseite

Am Dienstag, 04. August, parkte ein schwarzer Seat Leon Cupra nahe der Waschstraße auf dem Tankstellengelände in der Gisselberger Straße. Zwischen 09.30 und 16.45 Uhr kam es dabei zu einer Sachbeschädigung. Bei Rückkehr stellte der Fahrer einen über beide Türen der Beifahrerseite verlaufenden Kratzer fest. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Nachdem sich auch Tage danach niemand zwecks Schadensregulierung meldete, erstattete der Besitzer jetzt eine Anzeige. Wer hat an dem Dienstag Beobachtungen gemacht, die mit dem Schaden am Leon zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung gefahren

Am Freitagabend, 14. August, um kurz vor 22 Uhr fiel ein Hyundai mit ortsfremdem Kennzeichen in Gladenbach auf, weil der Fahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung dann entgegen der Einbahnstraße in die Marktstraße fuhr. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34 Jahre alte Fahrer offenbar unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Sein Alkotest bestätigte den Verdacht mit einer Anzeige von über 1,3 Promille. Ob er auch unter Drogeneinfluss stand wird das Ergebnis der veranlassten Blutprobe zeigen. Die Polizei beendete die Fahrt und stellte den Führerschein sicher.

