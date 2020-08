Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Schlägerei - Polizei sucht Zeugen; Stromkasten durch Tritte beschädigt; Schaden am grauen Audi A7

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Schlägerei - Polizei sucht Zeugen

Nach einer Schlägerei am Hirschberg in der Nacht zum Freitag, 14. August, sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Hinweise zu den Tätern. Nach Angaben des 24-jährigen Opfers schlugen zwei Männer gegen 00.30 Uhr auf ihn ein. Tatort war eine Gaststätte. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nicht bekannt. Beide Männer seien Deutsche gewesen. Einer war 1,70 Meter groß, kräftig gebaut, hatte Tattoos am ganzen Körper und eine Glatze. Er trug ein T-Shirt mit "ACAB" Aufschrift. Der andere war mit 1,90 Meter deutlich größer, schlank und hatte lange Haare. ER trug ein graues T-Shirt. Hinweise, die zur Identifizierung der Männer führen könnten, bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Stromkasten durch Tritte beschädigt

Nach ersten Befragungen traten offenbar zwei ca. 1,80 Meter große Männer auf dem Weg durch die Ketzerbach gegen einen Stromkasten und richteten dabei einen Sachschaden an. Die Männer, einer trug eine blaue Hose, der andere hatte ein Fahrrad bei sich, liefen nach der Tat weiter in Richtung Marbach. Die Tat war am Donnerstag, 13. August, gegen 20.10 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Schaden am grauen Audi A7

Der beschädigte Audi parkte zur Tatzeit von Dienstag auf Mittwoch, 12. August in der Schillerstraße. Als der Fahrer um 19 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er eine Delle im hinteren Spoiler. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 1000 Euro. Wie der Schaden entstand, steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell