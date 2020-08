Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ruhebank beschädigt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hermershausen -

Da mühen sich freundliche Helfer, auf Wanderwegen mal eine Ruhebank zu platzieren, damit man sich ausruhen und die Landschaft genießen kann und dann kommen welche daher und machen dieses Engagement und die Ruheoase durch Zerstörung der Bank zunichte. Die Polizei ermittelt nun wegen einer solchen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise. Die betroffene Bank stand in der Verlängerung der Herbener Straße in der Feldgemarkung von Hermershausen. Die Schadensfeststellung war am Mittwoch, 05. August. Der materielle Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Wer hat vor diesem Mittwoch im Feld Beobachtungen gemacht, die mit der Sachbeschädigung im Zusammenhang stehen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

