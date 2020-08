Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Traktorteile gestohlen; Einbrecher stehlen Strohhüte; Zwei Reifen zerstört; Täter mit Basecap flüchtete mit Fahrrad; 10-jähriger Radfahrer stürzt im Kreisverkehr - Polizei sucht Autofahrerin

Marburg-Biedenkopf (ots)

Leidenhofen - Traktorteile gestohlen

Einem Traktorbesitzer in Leidenhofen entstand durch den Diebstahl von Fahrzeugteilen ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Täter drang zwischen Samstag, 25. Juli und Dienstag, 04. August in die Maschinenhalle in der Straße Scheerengraben ein und demontierte und stahl Teile des Luftfilters des Traktors. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wommelshausen - Einbrecher stehlen Strohhüte

Trotz eines etwa 2,50 Meter hohen Zauns drangen Einbrecher in zwei von drei Gebäuden im Garten ein. An der dritten Hütte scheiterte ein versuchter Einbruch. Der Garten ist an der Landesstraße 3049 von Wommelshausen nach Dernbach in der ersten Kurve, wo es zum Steinbruch geht. Der von dem oder den Tätern verursachte Sachschaden an den Hütten und Schuppen liegt bei mehreren Hundert Euro und übersteigt damit den Wert der Beute um ein Vielfaches. Nach den ersten Überprüfungen fehlen offenbar nur zwei Kopfbedeckungen, zwei Strohhüte im Wert von 10 Euro. Wer hat zur Tatzeit von Mittwoch auf Donnerstag, 13. August, zwischen 19 und 08 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cyriaxweimar - Zwei Reifen zerstört

Am Sonntag, 09. August, um 20 Uhr stellte ein Jagdausübungsberechtigter seinen weißen Jeep im Naturschutzgebiet Kleine Lummersbach nahe der Kreisstraße 69 ab. Als er um 21.15 Uhr zurückkehrte, waren die beiden Reifen der linken Fahrzeugseite mutwillig zerstochen. Es entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Wer hat zu dieser Zeit Personen an dem Auto gesehen? Wer hat Personen in dem Naturschutzgebiet gesehen? Sachdienliche Angaben zu der Sachbeschädigung bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Täter mit Basecap flüchtete mit Fahrrad

Leider gibt es von dem mutmaßlichen Dieb keine weitere Beschreibung. Ein Mann mit Basecap flüchtete mit einem Fahrrad vom Tatort in der Straße Am Weizenberg. Er hatte zuvor einen offenbar unverschlossenen blauen VW Passat geöffnet und durchsucht. Er stahl ein Taschenmesser und frische Mund-Nasen-Bedeckungen. Die Tat war am in der Nacht zum Donnerstag, 13. August, um 01.15 Uhr. Wem ist der nächtliche Radfahrer noch aufgefallen? Wer kennt ihn oder kann ihn beschreiben oder Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung beitragen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0

Marburg - 10-jähriger Radfahrer stürzt im Kreisverkehr - Polizei sucht Autofahrerin

Zur Aufklärung eines Unfallgeschehens im Kreisverkehr am Tannenberg (Graf-von-Stauffenberg-Straße/Georg-Elser-Straße/Hannah-Arendt-Straße bittet die Polizei die beteiligte Autofahrerin, sich zu melden. Sie war nach Aussagen des gestürzten 10-jährigen Radfahrers ausgestiegen, hatte sich mit dem Jungen unterhalten, Sie bot das Rufen eines Krankenwagens und das Heimfahren an, was der Junge allerdings ablehnte. Leider hat die Frau ihre Personalien nicht dagelassen. Sie fuhr ein weißes Fahrzeug mit einem am Heck quer verlaufenden orangefarbenen Streifen mit weißer Aufschrift. Die Frau kleiner als 1,78 Meter, hatte blonde bis zu den Armen reichende gelockte Haare. Sie hatte eine schwarze Brille auf und trug ein sehr farbiges T-Shirt und eine blaue Jeans. Bei dem Unfallgeschehen im Kreisverkehr erlitt der Junge diverse Schürfwunden. Sein Rad blieb bis auf ein paar Kratzer und einen verschobenen Lenker unbeschädigt. Wie der Junge bei der Anzeige mitteilte, war der Vorfall bereits am Montag, 10. August, zwischen 16 und 17 Uhr. Die gesuchte Frau wird gebeten, sich mit den Verkehrsunfallfluchtsachbearbeitern der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Martin Ahlich

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell