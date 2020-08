POL-MR: Einbruch misslungen; Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel; Unfallflucht am Untertor - 6000 Euro Schaden am silbernen Polo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Einbruch misslungen; Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel; Unfallflucht am Untertor - 6000 Euro Schaden am silbernen Polo

Marburg-Biedenkopf

Amöneburg - Einbruch misslungen

Dank der Sicherheit der Fenster scheiterte ein Einbruch in das Cafe in der Straße Bilstein. Das Fenster widerstand den mehrfachen Hebelversuchen. Es entstand ein leichter Schaden am Rahmen. Die Tat war zwischen 17.30 Uhr am Sonntag und 11 Uhr am folgenden Mittwoch, 12. August. Wer hat in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf/Marburg - Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Wieder zog die Polizei von Mittwoch auf Donnerstag, 13. August, zwei Fahrer aus dem Verkehr. Der am Mittwoch um 15.30 Uhr in Stadtallendorf in der Herrenwaldstraße kontrollierte 36 Jahre alte Autofahrer stand unter Drogeneinfluss. Sein Drogentest reagierte positiv auf Opiate und die Polizei stellte in seinem Auto noch eine geringe Menge eines Betäubungsmittels sicher. Der Alkotest des in der Nacht um 00.50 Uhr in der Ernst-Giller-Straße in Marburg überprüften 33-jährigen Radfahrers zeigte 2,98 Promille. Für beide Fahrer war die Fahrt mit der Kontrolle und die Begegnung mit der Polizei nach der Blutprobe zu Ende.

Wetter - Unfallflucht am Untertor - 6000 Euro Schaden am silbernen Polo

Der Unfall passierte bereits am Dienstag, 04. August, zwischen 17.30 und 17.50 Uhr. Der Polo stand in dieser Zeit vor der Sparkasse in der Straße Am Untertor. Das Auto stand entgegen der Fahrtrichtung und zur Hälfte auf dem Gehweg. Offensichtlich touchierte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Polo und beschädigte dabei die komplette Beifahrerseite. Bis heute ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer*in. Aufgrund des Schadensausmaßes dürfte die Kollision nicht geräuschlos geblieben sein. Aufgrund dieses Umstands und der Unfallzeit am späten Nachmittag erhofft sich die Polizei Zeugen, die entweder den Unfall gesehen oder gehört haben und in diesem Zusammenhang Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können. Für die Unfallfluchtermittler ist zudem interessant, wo seit Dienstag, 04. August, ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug, eventuell mit silberner Fremdfarbe steht oder zur Reparatur abgegeben wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

