Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch- Unfallflucht/ Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Samstag, 31. August 2019, gegen 20:20 Uhr befuhr ein 70-jähriger Gocher auf seinem Fahrrad den Grevensweg in Richtung Hülmer Straße, als ihm ein weißer PKW entgegenkam. Der Gocher musste dem PKW ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kam zu Fall. Der Fahrer des weißen PKW verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zwei weitere Fahrzeuge, die den Unfall gesehen haben, hielten an und leisteten Erste Hilfe. Anschließend verließen sie auch die Unfallstelle.

Die Polizei sucht nun den Fahrer des weißen PKW, sowie die Fahrer und Beifahrer der zwei anderen Fahrzeuge. Dabei soll es sich zum einen um eine ca. 40-50 Jahre alte Frau mit ihrer ca. 17 Jahren alten Tochter und um ein ca. 40-50 Jahre altes Ehepaar handeln.

Der 70-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.

