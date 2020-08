Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Fanta bezahlt - Wodka nicht - Ladendieb löst Alarm aus; Positiver Drogentest; Alkoholisiert im Auto

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Fanta bezahlt - Wodka nicht - Ladendieb löst Alarm aus

Der in Gießen lebende 36 Jahre alte Mann zahlte an der Kasse des Herkules-Marktes seine Fanta und löste dann beim Passieren den Warensicherungsalarm aus. Seinen Fluchtversuch stoppte ein Zeuge. Der ertappte Ladendieb trug ein an der Hüfte zusammengeknotetes ansonsten offen getragenes Kurzarmhemd unter einer Weste. Darin verstaut hatte er insgesamt sechs Flaschen Wodka mit einem Warenwert von 230 Euro. Die Ware blieb im Geschäft und der Mann konnte erst im Anschluss an die notwendigen u.a. erkennungsdienstliche Maßnahmen und Vernehmung umfassenden polizeilichen Maßnahmen seinen Weg fortsetzen.

Stadtallendorf - Positiver Drogentest

Der Drogentest des am Donnerstag, 13. August, um 22.40 Uhr in der Rheinstraße kontrollierten Autofahrers reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Fahrt für den bislang polizeilich nicht bekannten 49-Jährigen endete mit der Kontrolle. Die Polizei veranlasste wie immer in diesen Fällen die notwendige Blutprobe.

Wetter - Alkoholisiert im Auto

Der Autoschlüssel steckte noch im Zündschloss des stehenden Autos, als ein Zeugen die offensichtlich alkoholisierte Frau am Steuer bemerkte. Der Zeuge sicherte den Schlüssel und rief die Polizei in den Wetterer Ortsteil. Der Alkotest der 42-Jährigen zeigte am Donnerstag, 13. August, um 21.56 Uhr über 2 Promille an. Die Polizei veranlasste wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss die notwendige Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein.

