Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten in Lohra und Kirchhain

Marburg-Biedenkopf (ots)

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Lohra - Garagentor beschädigt

Leider ließ sich die Unfallzeit bislang nicht weiter einschränken. Zwischen dem 1. Juni und dem 01. August kollidierte ein Fahrzeug mit dem Garagentor des Anwesens Uhlandstraße 4. An dem Tor entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf das verursachende Fahrzeug. Wer hat ein Rangiermanöver oder überhaupt ein Fahrmanöver mit der Folge einer möglichen Kollision mit dem Garagentor beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Roten Volvo in der Erlenstraße angefahren

Der Schaden an dem roten Volvo ist hinten links am Radkasten und beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Vermutlich kam es bei einem Ein- oder Ausparkmanöver zur Kollision. Der Volvo parkte zur Unfallzeit am Freitag, 14. August, zwischen 08.55 und 09.50 Uhr in einer Parkbucht vor dem Anwesen Erlenstraße 22. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben? Dessen Fahrer*in verließ nach dem Unfall den Unfallort ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

