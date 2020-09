Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Trickdiebstahl, Einbruchsversuche, mehrere Sachbeschädigungen, Unfälle

Aalen (ots)

Oberkochen: Trickdiebstahl in Supermarkt

In einem Supermarkt in der Aalener Straße kam es am Freitagabend zu einem Trickdiebstahl. Gegen 20 Uhr bat ein Kunde die Kassiererin seine vier 100-Euro-Scheine zu wechseln. Sie gab ihm acht 50-Euro-Scheine zurück und legte die vier 100-Euro-Scheine in ihre Kasse. Als der Kunde dann einen 100-Euro-Schein in Kleingeld gewechselt haben wollte, wurde dies abgelehnt. Daraufhin wollte er wieder seine 100-Euro-Scheine zurück. Beim folgenden Geldtausch behielt er zunächst unbemerkt 200 Euro in seinen Händen und verließ mit zwei mutmaßlichen Komplizen wieder den Markt. Die Tatverdächtigen stiegen in einen blauen VW Touran und fuhren davon. Hinweise auf dessen Kennzeichen nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter Telefon 07364/955990 entgegen.

Aalen: Lkw beschädigt Pkw

Beim Rückwärtsrangieren seines Fahrzeuges beschädigte ein Lkw-Lenker am Montagnachmittag gegen 16.10 Uhr auf der Obere Bahnstraße einen hinter ihm stehenden Pkw, an dem dadurch ein Schaden von ca. 3000 Euro entstand.

Oberkochen: Beim Abbiegen Hausecke beschädigt

Eine 79-jährige Mercedes-Lenkerin bog am Freitagabend gegen 23 Uhr von der Katzenbachstraße nach rechts in den Wiesenweg ein. Dabei blieb sie mit ihrem Fahrzeug an einer Hausecke hängen und beschädigte diese. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Diebstahl von Zaunelementen

Von einer Baustelle im Neubaugebiet Unterkochen wurden zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in der Straße Hungerbühl ca. 50 einen Meter lange graue Metallzaunpfosten sowie ca. 25 dazugehörige graue Gitterelemente im Wert von ca. 1250 Euro entwendet. Hinweise auf die Diebe bzw. verdächtiger Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall

Einen Schaden von ca. 3500 verursachte ein 21-jähriger BMW-Lenker, als er am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr die Wellandstraße befuhr und aus Unachtsamkeit auf einen verkehrsbedingt haltenden Pkw VW auffuhr, dessen 32-jährige Lenkerin nach links abbiegen wollte.

Aalen: Pkw zerkratzt

Zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen wurde ein Pkw Ford im Bereich der Beifahrertüre zerkratzt, der zu diesem Zeitpunkt in der Hirschbachstraße auf einem Parkplatz östlich des Freibads abgestellt war. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Aalen: Unfallflucht

Am Montagnachmittag beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker gegen 13 Uhr beim Ausparken einen geparkten VW Kleinbus Multivan an der Fahrerseite, der auf der Wendeplatte in der Schellingstraße abgestellt war und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall

Beim Wiederanfahren an der Ampel im Bereich Friedrichstraße/Friedhofstraße fuhr eine 26-jährige VW-Lenkerin am Montagnachmittag gegen 13 Uhr auf einen 31-jährigen BMW-Lenker auf. Der Schaden am VW wird auf ca. 1000 Euro beziffert. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt.

Abtsgmünd: Pkw beim Einparken beschädigt

Auf einem Kundenparkplatz im Gewerbegebiet Osteren beschädigte ein 86-jähriger Pkw-Lenker am Montagvormittag gegen 10.15 Uhr einen geparkten Pkw, an dem dadurch ein Schaden von ca. 2000 Euro entstand. Der Verursacher stieg aus, schaute sich den Schaden an und ging zum Einkaufen. Ein Zeuge hatte den Unfallhergang beobachtet und den Geschädigten verständigt. Gegen den Verursacher wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Ellwangen: Auffahrunfall

Ein 77-jähriger Lancia-Lenker, der am Montagnachmittag von der B 290 auf die L 1060 in Richtung Eggenrot einfuhr, bremste aufgrund der tiefstehenden Sonne kurz ab, was die nachfolgende 44-jährige Fiat-Lenkerin zu spät bemerkte und auffuhr. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Adelmannsfelden: Einbruchsversuche

Zwei Einbruchsversuche musste die Polizei am Freitagabend in der Hauptstraße registrieren. Zwei junge Männer versuchten gegen 22.30 Uhr vergeblich in zwei verschiedene Gebäude einzudringen, indem sie an den Türen hebelten. Sie verursachten dadurch einige hundert Euro Sachschaden. Die beiden werden als etwa 18 Jahre alt beschrieben und waren mit einem schwarzen sowie weißen Mountainbike unterwegs. Sie trugen schwarze und graue Kapuzenjacken, einer führte einen grau/schwarzen Rucksack bei sich. Weitere Hinweise auf die beiden nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Heubach: Radfahrerin leicht verletzt

Ein 50 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Montag gegen 18.40 Uhr einen Seitenarm der Bucher Hauptstraße. Beim Rechtsabbiegen Richtung Heubach übersah er eine von rechtskommende Radfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß mit der 63-Jährigen kam. Diese wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem geringer Sachschaden.

Ruppertshofen: Vandalismus

Vermutlich hielten sich wiederholt dieselben Personen im Bereich eines Wiesengrundstücks samt Scheune im freien Feld zwischen Birkenlohe und Schlechtbach auf. Dort beschädigten sie am Wochenende eine Absperrschranke zum Grundstück und zerbrachen einige Dachziegel. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Gruppe erbittet der Polizeiposten Spraitbach unter Telefon 07176/6562.

Schwäbisch Gmünd Farbschmierereien

Im Verlauf der letzten zwei Wochen wurde eine Schallschutzwand einer Schule in der Lorcher Straße, die in Richtung B29 zeigt, mit Zahlen und Buchstaben in verschiedenen Farben besprüht. Die Kosten der aufwändigen Reinigungsarbeiten belaufen sich vermutlich auf 1000 Euro. Mitte letzter Woche wurde zudem ein Schild am Kreisverkehr in der Gutenbergstraße unweit des Dreifaltigkeitsfriedhofs besprüht. Hinweise auf die Verursacher nimmt in beiden Fällen das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Augefahren

In der Aalener Straße fuhr am Montag gegen 13.45 Uhr eine 24-jährige Renault-Fahrerin auf den Opel eines 48-Jährigen auf. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lorch: Motorradfahrer leicht verletzt

Am Montag überholte gegen 13 Uhr ein 48-jähriger Fahrer einer Kawasaki trotz Überholverbots mehrere Fahrzeuge auf der B297 in Richtung Unterkirneck. Beim Wiedereinscheren verlor er in einer leichten Links Kurve die Kontrolle über sein Gefährt und kam alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim anschließenden Sturz verletzte er sich leicht. Der Schaden an seiner Maschine wird auf 4000 Euro beziffert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell