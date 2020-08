Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Zwei Tageswohnungseinbrüche - Kripo bittet um Hinweise

Nettetal-Breyell (ots)

Einbrecher stehlen Bargeld und Elektrogeräte. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 07.30 und 12.30 Uhr auf der Josefstraße. Die Einbrecher öffnete ein Fenster, das sich zur Josefstraße hin befindet und auf Kipp stand. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Räume und stahlen nach ersten Feststellungen unter anderem Bargeld. Der zweite Einbruch in die Erdgeschosswohnung eines Hauses auf der Straße 'Fongern' ereignete sich zwischen 10.00 und 13.20 Uhr. Auch hier gelangten die Täter vermutlich durch ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung. Hier stahlen sie unter anderem Bargeld und ein Notebook. Dieses steckten sie gemeinsam mit anderen elektronischen Geräten in eine Sporttasche, die sie in der Wohnung fanden. Ein Zeuge fand die Tasche später mitsamt den Elektrogeräten in einem Gebüsch neben den Parkplätzen am Bahnhof Breyell. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang. Die Kripo fragt: Wer hat in Breyell im Bereich Fongern / Josefstraße zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Wer hat möglicherweise gesehen, wer die Sporttasche am Bahnhof in Breyell abgestellt hat? Hinweise an das Kriminalkommissariat 2 über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (734)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell