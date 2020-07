Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Autoräder abgeschraubt

Ludwigsburg (ots)

Auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Otto-Konz-Straße in Bietigheim haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag sieben Neufahrzeuge auf Betonsteinen aufgebockt und jeweils die Räder abgeschraubt und entwendet. Dabei suchten sich die Täter nur hochwertige Leichtmetallfelgen aus, Der Wert der Radsätze beläuft sich auf etwa 17.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142:405-0, entgegen.

