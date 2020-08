Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Radfahrer ohne Licht musste mit zur Blutprobe

Viersen-Dülken (ots)

Am Dienstag gegen 22.40 Uhr kontrollierte ein Streifenteam der Viersener Polizei einen Radfahrer auf der Bücklersstraße in Dülken. Grund des Einschreitens: Der Radfahrer war ohne Licht unterwegs. Bei der Kontrolle zeigte sich, dass der Radfahrer, ein 48-jähriger Rumäne ohne festen Wohnsitz, stark alkoholisiert war. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab ein Ergebnis von über 1,7 Promille. Dem 48-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Diese dauern an. /wg (733)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell