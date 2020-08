Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Wohnungseinbrecher hebeln Terrassentür auf

Viersen (ots)

Am 25. August brachen Unbekannte zwischen 12:00 und 20:45 Uhr in ein Haus auf dem Hammer Kirchweg in Viersen ein. Die Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so ins Haus. Die Täter entwendeten nach ersten Erkenntnissen diverse Elektronikartikel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf Verdächtige über die bekannte Rufnummer der Polizei Viersen: 02162/377-0. /sm (731)

