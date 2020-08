Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Versuchter Einbruch - Verdächtiger flüchtet ohne Beute

Viersen-Boisheim (ots)

Am Montag gegen 10.50 Uhr hörte der Bewohner einer Erdgeschosswohnung eines Hauses auf der Straße Klinkhammer in Boisheim ein lautes Poltern. Als er nachschaute, traf er vor dem Haus auf einen etwa 30-40 Jahre alten Mann, der augenscheinlich die Scheibe eines Fensters eingeschlagen hatte. Als der Zeuge den vermeintlichen Einbrecher festhalten wollte, riss dieser sich los und flüchtete, ohne in das Haus gelangt zu sein, in Richtung Autobahn. Der Tatverdächtige ist ca. 1,80 Meter groß und hat lichtes Haar. Er trug eine blaue ¾-Jeans und ein buntes (überwiegend blaue und rote Farbe) Hemd und sprach akzentfreies Deutsch. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (728)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell