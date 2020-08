Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Vorfahrt missachtet - Radfahrer leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Montag gegen 11.15 Uhr fuhr ein 84-jähriger Autofahrer (deutsch) aus Lobberich von der Freiheitsstraße aus in den Kreisverkehr an der Sassenfelder Straße. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Radfahrers. Der 77 Jahre alte Lobbericher stürzte und wurde dabei leicht verletzt. /wg (726)

