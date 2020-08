Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Körperverletzung am helllichten Tag - Polizei sucht Zeugen

Viersen (ots)

Am Sonntagnachmittag, gegen 14.50 h, wurden Rettungskräfte und Polizei zur Bachstraße nach Viersen gerufen. Eine Anwohnerin hatte einen verletzten Mann auf der Straße liegend gefunden und den Notruf gewählt. Zuvor, so berichtete die Zeugin später, habe sie aus ihrer Wohnung gehört, wie sich zwei Personen auf der Straße gestritten hätten. Der Verletzte, ein 38-jähriger Viersener, berichtete von einem Streit mit dem 42-jährigen Ex-Freund seiner Lebensgefährtin, der ihn mit einem Beil bedroht habe. Den 42-jährigen Viersener trafen die Einsatzkräfte in der Wohnung seiner ehemaligen Freundin an und nahmen in vorläufig fest. Ein Beil, das bei der Durchsuchung der Wohnung gefunden wurden, stellten die Beamten sicher. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die den Streit beobachtet haben. Hinweise erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (724)

